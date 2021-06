In estate, l’aumento delle temperature può essere un problema non solo per noi ma anche per i nostri animali domestici. In particolar modo per i cani, il caldo potrebbe farli soffrire per questo è bene prendere alcuni accorgimenti e sapere come accudirli.

Per questo motivo noi della Redazione di ProiezionidiBorsa, nelle prossime righe spiegheremo cosa gli Esperti suggeriscono in questi casi. È incredibile come questi 5 utilissimi consigli possano far sentire freschi e tranquilli i nostri cani in estate.

Tenere il cane sempre ben idratato

Il primo suggerimento è far sì che il nostro pelosetto sia sempre idratato. Per questo motivo è bene che abbia sempre acqua pulita e fresca tutto il giorno. Inoltre, solitamente con le alte temperature i cani tendono a bere molto di più e per questa ragione è fondamentale tenere la ciotola sempre piena.

Qualora si sia nella condizione di stare fuori casa per più tempo, bisogna far sì che il nostro cane abbia una quota extra d’acqua. Il secondo suggerimento è farlo bere subito nel caso in cui lo si porti a passeggio e si fa un’attività fisica intensa.

È fondamentale non aspettare che si ritorni a casa perché il rischio principale che corre il nostro amico a quattro zampe è di rimanere disidratato.

Il terzo suggerimento è organizzare un luogo in cui il nostro cane possa trovare ristoro nelle ore più calde. Un posto fresco, coperto e all’ombra può evitare che il nostro animale possa prendersi un colpo di sole o disidratarsi.

Il quarto suggerimento è bagnare il cane specialmente se è a pelo lungo oppure fargli fare il bagno a mare o in piscina dov’è consentito. Lo si può pure bagnare anche solo sulla testa usando il tubo per innaffiare le piante prima di uscire per le passeggiate sotto il sole.

Il quinto suggerimento

Il quinto consiglio è legato alla toelettatura. Alcune razze di cani, nel periodo estivo necessitano di un taglio del pelo per aiutarlo a stare più fresco.

È sempre consigliato però chiedere un parere al veterinario perché per alcuni cani è bene evitare quest’operazione. Infatti, è giusto ricordare come il pelo dei cani ha solitamente un doppio strato che li protegge sia dal freddo che dal caldo.

Resta valido però un aspetto, ovvero non bisogna mai completamente tosare il cane. Il motivo è che si possono rischiare dei problemi alla pelle del peloso specie se sta troppo tempo sotto il sole.