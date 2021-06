La depilazione è una delle pratiche alle quali non possiamo rinunciare d’estate, sia al maschile che al femminile. Gambe e braccia lisce, petto e schiena morbidi e scolpiti sono una priorità quando si scende in spiaggia. Ma spesso siamo schiavi di periodici appuntamenti, e soprattutto di costi, che non è difficile abbattere. È incredibile come queste piante ci facciano risparmiare denaro sulla ceretta e altre fastidiose depilazioni su viso e corpo.

D’inverno rallentiamo la corsa

Se è possibile, durante l’inverno, quando si indossano pantaloni lunghi e calze spesse, rallentiamo la depilazione. Le gambe e le braccia non sono scoperte e in vista tutto il giorno, magari neanche in palestra. Invece di depilarci con il rasoio o la ceretta ogni mese, alterniamo uno sì e uno no. Possiamo arrivare fino a tre mesi.

Utilizziamo delle creme schiarenti che hanno anche il potere di indebolire la ricrescita. È importante mascherarla anche se non siamo sempre davanti ai flash o in live ravvicinata come Taylor Swift o Kim Kardashian. Ne troviamo di ottime sullo scaffare del supermercato e sul web.

Dopo la prossima ceretta, inoltre, cominciamo a utilizzare ogni giorno la nostra crema nutriente preferita sulle gambe, aggiungendo però polvere di curcuma e un goccio di essenza di menta e di mentolo. La menta ha la proprietà di rallentare la crescita pilifera. In questo modo rallenteremo la ricrescita, saremo perfette in spiaggia e potremo mettere da parte il denaro che occorre per la depilazione laser.

Applichiamo la crema alla menta sulle gambe mentre facciamo una maschera ai capelli o mentre siamo in posa per la tinta sui capelli. Mentre rallentiamo la depilazione, il mentolo ci aiuta a sgonfiare le gambe e i piedi. Per un migliore effetto, teniamo la crema in frigo.

Risparmiare come una formica sulla depilazione invernale ci permetterà di risparmiare denaro per avvicinarci alla depilazione laser. Ma attenzione a rivolgersi all’interlocutore giusto. È il dermatologo, soprattutto per quanto concerne le zone più delicate. E questo perchè il dermatologo dispone di macchine per la foto epilazione con una potenza almeno tripla rispetto a quella disponibile presso i centri estetici.

Il laser usato dal dermatologo è davvero efficace per depilazioni definitive sul viso, sul petto, sulle parti intime e sulle ascelle. È un servizio certamente più costoso ma di sicuro ne vale la pena.