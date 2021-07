Sappiamo bene quanto l’acqua sia importante per il corretto funzionamento del nostro organismo.

Essere idratati infatti è fondamentale per evitare l’insorgere di diversi disturbi, dalla spossatezza al semplice mal di testa. Passando poi per la stitichezza, oppure pelle secca e altri disturbi ancora che non stiamo qui ad elencare.

Assodato quindi che bere è fondamentale, andiamo oggi a vedere con il Team di ProiezionidiBorsa quali sono i segnali che ci indicano che stiamo bevendo poco.

È incredibile come questa buona abitudine aiuti a controllare il peso

Il primissimo segnale che il nostro corpo lancia per farci capire che stiamo bevendo poco è sicuramente la sete.

Ma anche la poca minzione sta ad indicare una scarsa idratazione. Una persona adeguatamente idratata infatti dovrebbe urinare più o meno ogni 3 ore!

La disidratazione può scatenare anche mal di testa. Infatti, uno dei rimedi ormai collaudati per far passarlo passare è quello di aumentare la quantità di acqua bevuta quotidianamente.

Secondi gli esperti, infatti, dovremmo bere circa 2 litri di acqua al giorno.

Oltre a questi più comuni quali sono poi gli altri disturbi?

Altri disturbi legati alla disidratazione possono essere la stitichezza. Infatti, i liquidi sono fondamentali per il processo digestivo e per la espulsione delle feci.

Non dimentichiamo poi la spossatezza, spesso attribuita ad altri fattori ed invece causata spesso dalla disidratazione.

Ma vi è di più!

È incredibile, infatti, come questa buona abitudine aiuti a controllare il peso. Bere infatti placa il senso di fame.

Diciamoci la verità! Quando si avverte il senso di fame, difficilmente pensiamo a soddisfarlo bevendo. Spesso infatti ci si butta sul mangiare, si pensa ad uno “spezza fame” o peggio ancora a snack che sono tutt’altro che salutari.

Nulla di più sbagliato! Queste abitudini poi incidono negativamente sul nostro peso!

Quando si ha fame è bene bere! Le persone adeguatamente idratate infatti riescono a rimanere sazie più a lungo.

Adottiamo quindi questa strategia così bevendo idratiamo il nostro corpo e manteniamo il peso forma!