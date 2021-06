È incredibile ma vero: molte donne si impegnano molte ore alla settimana per allenare i muscoli in palestra, ma non dedicano neanche dieci minuti alla ginnastica facciale per prevenire i primi cedimenti visibili dopo i 40 anni: quelli del viso.

Scopriamo oggi come regalarci una pelle tonica ed eliminare zampe di gallina, rughe di espressione sulla fronte, segni intorno alla bocca. C’è una sola cosa da fare: far lavorare tutti i muscoli in un colpo solo. È una missione possibile e la compiono ogni giorno decine di star del cinema e della Tv, influencer e socialite che tengono anche corsi di face yoga via web a casa propria o nei fitness face center, le palestre per la faccia, che si stanno diffondendo anche in Italia, dove ci si ferma soltanto 30 minuti.

Tuttavia questo allenamento possiamo farlo anche a casa nostra, vincendo la solita pigrizia e ovviamente risparmiando. È incredibile come possiamo eliminare le antiestetiche rughe impegnandoci solo dieci minuti al giorno.

Via le rughe della marionetta

I muscoli del viso si allentano col tempo e il processo di invecchiamento è accentuato dalla nostra mimica espressiva. Chi tende spesso ad assumere un’espressione accigliata, ha rughe più evidenti sulla fronte e rughe verticali ai lati della bocca, le cosiddette rughe della marionetta.

In alcuni punti del viso, dove i muscoli non sono attivi, la pelle si rilassa e col passare dell’età si svuota. Quando i muscoli lavorano troppo poco, il sangue circola meno, e le nostre guance acquistano un colorito spento. L’allenamento facciale rassoda i contorni e ridona luminosità all’epidermide.

Gli esercizi da compiere sono facili e veloci. Apriamo la bocca e pronunciamo le 5 vocali in modo lento e prolungato per un minuto, soprattutto la “O”.

Ora prendiamo le guance fra le mani, portando i pollici sotto le orecchie e ripetiamo questo esercizio tirando leggermente la pelle sulle gote.

Mettiamo ora le mani sulle tempie e incrociamo le dita sopra la testa. Spalanchiamo gli occhi e la bocca per trenta volte.

Ora alziamo il viso, guardando il soffitto. Apriamo e chiudiamo la bocca spalancandola.

Questo esercizio sarà incredibile per tonificare il collo e il mento.