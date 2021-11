Durante la nostra vita quotidiana, ci troviamo a dover fare i conti con problemi davvero incresciosi. Siamo costantemente alla ricerca di possibili soluzioni. Alle volte ci affidiamo al buon senso, altre al risparmio, altre ancora al fai da te. Abitualmente la prima azione che molti facciamo è quella di rivolgerci all’amato ed infinito Mondo del web. Spesso con successo, altre volte a vuoto. Siamo tutti alla costante ricerca di soluzioni a portata di click e che ci permettano di risparmiare qualcosa in termini economici. E perché no, anche di tempo. Risparmiare è il nostro mantra, di tanto in tanto ci capita di imbatterci in soluzioni rapide e veloci. Magari a costo zero. Con meno di 5 euro riusciamo a venire a capo di problematiche che se risolte in altri modi avrebbero dei costi dieci volte maggiori. Altre volte, può bastare anche molto meno, una manciata di tempo e tanta, tanta pazienza.

È incredibile come possano bastare piccole accortezze per risolvere due fastidiosi problemi comuni a tutti noi

Molto spesso guidando automobili e moto datate, ci ritroviamo a dover fare i conti con scomodi problemi di manutenzione, a cui trovare presto una soluzione. Talvolta, nell’ottica di risparmio e convenienza o per non dover stare lunghi giorni senza l’automobile, lasciata ferma dal meccanico, ricorriamo al fai da te. Che sia per convenienza o per comodità, ognuno di noi ha un valido motivo per ricorrere a metodi alternativi. Saltuariamente possiamo trovarci di fronte a un fastidioso problema: l’automobile con i fari opachi e ingialliti.

Il problema è causato principalmente dalla loro esposizione agli agenti atmosferici o dall’utilizzo di prodotti aggressivi. Quindi sole, pioggia, neve e spesso prodotti sbagliati peggiorano lo stato dei nostri fari. Una questione estetica ma anche e soprattutto di sicurezza, poiché, i fari in questo stato fanno molta meno luce. Nella maggior parte dei casi, ci rivolgiamo ai professionisti. Spesso però i “costi” di attesa e la manodopera sono davvero troppo elevati, altre volte ricorriamo ai kit sul web, magari con risultati inadeguati.

Piccole accortezze

Ecco perché è incredibile come possano bastare piccole accortezze per risolvere due fastidiosi problemi comuni a tutti noi, l’importante è che ci armiamo di pazienza. È necessario prima capire se i nostri fari sono ingialliti o opachi.

Nel caso di fari ingialliti, la causa principale è la condensa, quindi dobbiamo armarci di pazienza e smontare il fanale. Dopo che abbiamo smontato la lente, la puliamo con cura facendo attenzione a rispettare la superficie, utilizzando un panno leggermente levigato.

Quando invece abbiamo i fari opachi, possiamo risolvere questo problema utilizzando del comune dentifricio, un semplice spazzolino da denti a testina media, un panno e dell’acqua. Il dentifricio è infatti un prodotto abbastanza abrasivo che ci aiuta a rimuovere le imperfezioni senza graffiare. Dobbiamo però evitare dentifrici con una eccessiva concentrazione di “microcristalli”, poiché potrebbero provocare graffi sulla superficie dei fari. Nel fare questo trattamento, non dobbiamo smontare il fanale. L’importante è che prima di procedere alla pulizia rimuoviamo lo stato accumulato di sporco sui nostri fanali con un panno asciutto.

Approfondimento

