Tutti noi amiamo avere delle belle piante in salotto, oppure in altre zone della casa.

Le piante rendono gli ambienti graziosi, vivi ed eleganti.

Forse in pochi sanno, che è incredibile come possa crescere in poco tempo questa graziosa ed economica pianta da appartamento, adatta anche per chi non ha il pollice verde.

Infatti, è molto facile coltivarla e non richiede particolari cure, se non quella di ricordarsi di cambiare l’acqua nel vaso periodicamente.

Parliamo della Ipomoea batatas conosciuta con il nome di patata americana.

Questa patata è originaria dell’America centro meridionale, ed è coltivata soprattutto a scopo alimentare. Il tubero ha un sapore dolciastro ed è ricco di amido.

In Italia è diffusa maggiormente come pianta ornamentale da appartamento, perché è molto carina da esporre, soprattutto come rampicante oppure facendola penzolare da una mensola o da un davanzale.

Ecco perché è incredibile come possa crescere in poco tempo questa graziosa ed economica pianta da appartamento.

Coltivare in casa questa pianta è molto semplice, e lo si fa in idrocoltura.

Procurarsi un bicchiere, o un barattolo, riempirlo di acqua, e immergervi la patata per metà della sua altezza, senza farle toccare il fondo del recipiente.

L’altra parte del tubero dovrà restare fuori dal recipiente.

Per facilitare la sua posizione, e non farla cadere sul fondo, si possono utilizzare degli stuzzicadenti.

Infilarli nella patata in modo da poterla sostenere sui bordi del recipiente.

Posizionarla in un luogo luminoso, e dove possa ricevere qualche ora di sole.

La temperatura non dovrà essere inferiore ai 13 gradi.

Dopo pochissimi giorni, si vedranno spuntare le prime radici e sulla parte esterna nasceranno i fusti, dai quali germoglieranno delle graziose foglie di un bel colore verde chiaro.

Nel giro di poche settimane si avranno dei lunghi rami con molte foglie.

Questa pianta durerà tutto l’inverno, e con l’arrivo della primavera, le foglie cominceranno a ingiallire e appassire.

Ma niente paura, in autunno sicuramente se ne faranno crescere altre, con lo stesso procedimento.