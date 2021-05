Per molte famiglie è arrivato il momento di prendere una casa più grande. La pandemia e le forzate reclusioni, hanno convinto molti a questo passo. Un’indagine della società Gabetti fa emergere con chiarezza questo desiderio. Oltre il 26% dei proprietari di case oggetto della ricerca, si sono detti desiderosi di acquistarne una più grande una volta terminata l’emergenza sanitaria. Ma quanto potrebbe costare acquistare una casa più spaziosa? È incredibile come pochissimi si rendano conto che è possibile comprarsi una casa più grande con poco più di 200 euro al mese. Vediamo come.

Come acquistare una nuova abitazione

Partiamo da una ipotesi, che si desideri avere un appartamento con una stanza in più e magari con un bagno in più. Magari, passare da un bilocale a un trilocale o da un trilocale ad un quadrilocale. Quindi aggiungere circa 25/30 metri quadri alla dimensione dell’attuale appartamento. Ipotizziamo anche l’acquisto della casa nella stessa città e nello stesso quartiere.

Per fare questa operazione si venderebbe l’attuale appartamento e se ne comprerebbe uno più grande di circa 30 metri quadri. La differenza potrebbe comportare un esborso di circa 50 mila euro, ipotizzando una media di costo di 2.000 euro al metro quadro.

Quindi, ricapitolando. Volendo acquistare una casa più grande, con una stanza in più rispetto a quella attuale, si decide di vendere l’attuale appartamento. Ovviamente occorrerà aggiungere del capitale perché la casa più grande costerà di più di quanto si ricaverebbe vendendo l’attuale appartamento. Questa differenza viene ipotizzata in 50.000 euro, che possono essere finanziati interamente con un mutuo. Perché interamente? Perché le banche danno mutui fino all’80% del valore dell’immobile finanziato, ma in questo caso 50.000 euro sarebbero molto meno dell’80%.

È incredibile come pochissimi si rendano conto che è possibile comprarsi una casa più grande con poco più di 200 euro al mese

Con un mutuo a 20 anni a tasso fisso, la scelta consigliata nella attuale fase di mercato, l’importo della rata è veramente ridotto. La migliore offerta al momento dell’analisi, prevede una rata mensile di 220 euro e un ISC, Indice Sintetico di Costo, dello 0,72% annuo. Cioè il finanziamento costerebbe lo 0,7% annuo.

Attenzione, questo valore dovrebbe fare riflettere anche nel caso si avessero i 50.000 euro di liquidità per l’operazione. Varrebbe veramente la pena pagare tutta la casa senza prendere un mutuo? E se tra qualche anno si avesse necessità, per esempio di 20.000 euro per comprare l’auto? Fare un finanziamento sarebbe molto più oneroso di un mutuo prima casa. Meglio prendere un muto e mantenersi un cuscinetto di liquidità per sicurezza.