A tutti è capitato nel corso della vita di mentire, in modi e con scopi diversi. La bugia accompagna la comunicazione umana fin dall’alba dei tempi e sono tantissimi i proverbi e i modi di dire che riguardano l’effetto della menzogna sul corpo di chi la dice.

Bugie con le gambe corte, bugie scudo delle persone da poco, bugie che vengono sempre a galla: e naturalmente bugie che fanno crescere il naso. Ma cosa ne dice la scienza? Un team di ricercatori dell’Università di Granada si è chiesto quali sono i veri effetti delle bugie sul fisico umano e hanno scoperto qualcosa di inaspettato: è incredibile come mentire abbia questo stranissimo effetto sul nostro corpo.

Gli scienziati si sono occupati in particolare di una delle rappresentazioni più conosciute, che ha ispirato anche libri (e film) come quelli su Pinocchio. Vale a dire l’idea che le bugie possano far crescere il naso di chi le dice.

È incredibile come mentire abbia questo stranissimo effetto sul nostro corpo

Se la domanda è strana, la risposta è ancora più bizzarra. A quanto pare, infatti, le bugie non solo non fanno crescere il naso, ma lo accorciano.

I 60 studenti che si sono sottoposti ai test del team spagnolo sono stati sottoposti a termografia, la rilevazione della temperatura corporea, in situazioni in cui dicevano bugie e verità. I giovani hanno dovuto fare una telefonata di circa cinque minuti ai propri genitori, amici o partner e inventare sul momento una bugia significativa.

I risultati sono da non credere. Nell’80% dei casi, la termografia rilevava in chi mentiva un innalzamento della temperatura nella fronte e un abbassamento della temperatura nel naso. Questo porta come conseguenza un microscopico rimpicciolimento del naso, invisibile a occhio nudo.

Da notare come questa percentuale di risultato sia superiore a quella del classico test della verità, il poligrafo. Tant’è che c’è già chi immagina l’utilizzo di questa ricerca in ambito legale e di polizia per rendere più decisivi gli interrogatori.

E’ ufficiale dunque: si può dire che le bugie accorciano il naso, con buona pace del carissimo Pinocchio.