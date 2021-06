Per rendere la casa pulita, ordinata e a prova di ospite sappiamo bene che le finestre giocano un ruolo molto importante. Del resto se non prestiamo la giusta attenzione a questa parte dell’abitazione, tutto l’ambiente ne andrà a risentire. Infatti da qui entra la luce del sole, ed è proprio per questo che dobbiamo impegnarci al fine di eliminare ogni possibile macchia e residuo di sporco che le interessa.

Metodi alternativi

Sul mercato sono presenti moltissimi prodotti diversi, pensati proprio per la pulizia delle finestre delle varie stanze di casa. In questo articolo però vogliamo presentare un metodo alternativo di pulizia, completamente naturale, che si basa su un ingrediente che solitamente troviamo sulle nostre tavole. Ma ovviamente per tutto altro scopo. Vediamo di quale si tratta. Infatti è incredibile come le finestre di casa diventino brillanti e trasparenti dopo averle lavate con questa bevanda dalle impressionanti capacità.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Più che una bevanda

Stiamo parlando di uno dei superalcolici più diffusi e consumati nel mondo, ovvero la vodka. Non tutti lo sanno ma questa bevanda si rivela strepitosa in moltissime pratiche legate alla pulizia domestica. Ad esempio qualche tempo fa avevamo presentato il suo indiscusso potere nell’eliminazione del calcare dal forno. Lasciamo qui l’articolo per chi volesse approfondire. Oggi continuiamo a parlare della Vodka, svelandone un altro talento, ancora poco conosciuto.

Infatti è possibile utilizzarla per lucidare e disinfettare i vetri delle finestre di casa, e per sfruttarla non dovremo far altro che versarne due cucchiai in un recipiente. A cui aggiungere anche un cucchiaio di aceto bianco e uno di detersivo per piatti. Dopodiché bisognerà mescolare il tutto e spostare il composto in un contenitore spray e, con quest’ultimo, applicarlo sulle finestre. In pochi lo sanno infatti ma la Vodka si dimostra un eccellente disinfettante, e per questo motivo riuscirà ad eliminare tutte le impurità dai vetri. E del resto è incredibile come le finestre di casa diventino brillanti e trasparenti dopo averle lavate con questa bevanda dalle impressionanti capacità.