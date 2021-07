L’artrite è una patologia che colpisce molte persone a prescindere dall’età. Si tratta di un’infiammazione articolare cronica che si diffonde per varie parti del corpo. Ci sono degli alimenti che aggravano i sintomi fino a peggiorare la malattia. Ed è incredibile come l’abuso di questi 5 alimenti aumenti l’infiammazione provocando l’artrite e patologie gravi.

In riferimento all’artrite, abbiamo specificato qui le 5 cose che bisogna assolutamente sapere sull’artrite e sui dolori articolari

Uno studio ha dimostrato che lo zucchero può peggiorare i sintomi dell’artrite e alcune patologie gravi. Lo studio del 2018 ha trovato una correlazione tra l’infiammazione cronica con l’abuso di zucchero. Tuttavia, lo zucchero potrebbe non essere l’unico responsabile. I cibi da evitare sostituendoli con una dietra nutriente ed equilibrata sono:

bevande zuccherate;

dolci;

alcol in grandi quantità;

bevande o cibi con zuccheri aggiuntivi;

grassi saturi e insaturi.

Questi cibi si possono sostituire ad esempio: frutta e verdura, legumi, noci, semi e bevande non zuccherate.

Purtroppo, fare cambiamenti nella dieta è difficile e quindi, è possibile procedere lentamente. Inoltre, è consigliato concentrarsi sul tipo di cambiamento apportando modifiche concrete.

Ad esempio, è possibile sostituire i dolci con frutta come l’anguria o il mango. Oppure, consumare porzioni piccole di dolci, in modo da limitare l’assorbimento.

Vivere con l’artrite non è facile ma si possono mettere in atto una serie di strategie che rendono gestibile lo stile di vita. Ad esempio, è possibile tenere un registro in cui annotare tutti i sintomi dell’artrite. Questo permette di identificare quando i sintomi peggiorano e quali sono i fattori che hanno scatenato il peggioramento della patologia. Un altro consiglio è quello di mantenere un peso moderato. Infatti, il peso eccessivo esercita una maggiore pressione sulle articolazioni che può peggiorare i sintomi dell’artrite.

