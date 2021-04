La serie tv che sta andando in onda su Netflix, Brigterton, sta riscuotendo un enorme successo, tanto da essere seguita da circa 63 milioni di spettatori in tutto il mondo.

È ambientata nel secondo decennio del 1800, ed ha avuto un forte impatto sulla moda del momento, grazie alla trama accattivante, ai personaggi ed ai bellissimi costumi.

Nonostante si parli di uno stile di vita ottocentesco, è incredibile come la serie televisiva che va in onda su Netflix stia influenzando la moda del momento con capi attualissimi da portare ogni giorno.

Sono tanti gli stilisti che hanno deciso di aggiungere alle loro collezioni abiti ispirati alla serie tv.

Oltre alla trama avvincente, alla multietnicità del cast, non passano inosservati i gusti sui costumi dell’epoca, ma in chiave attuale.

La costumista della serie Ellen Mirojnick, è stata aiutata da un gruppo di 238 professionisti tra sarti, modellisti e ricamatrici per dare vita a questi meravigliosi abiti.

Nei nostri armadi ora grazie a queste novità, dobbiamo mettere da parte lo stile homewear e sostituirlo con il regency-core. Le tute, i capi comodi e quelli del settore della maglieria saranno sostituiti da bustini, cappelli, veline ed abiti lunghi.

Il corpetto come vero protagonista

Da quando è apparso in tv, indossato dalle protagoniste, il corpetto è stato il capo più ricercato su internet.

Il motivo è perché con il suo utilizzo, viene esaltato il punto vita e la silhouette.

L’abito a stile impero

L’abito a stile impero ha riscontrato una grande popolarità. La sua origine risale al 1800 e la sua caratteristica principale è una vita alta, sotto al seno, con la gonna che scende dritta e lunga.

Anche i colori degli abiti sono molto piaciuti e vanno dal rosa pastello, al giallo, all’azzurro, al verde salvia, all’ argento e alle fantasie floreali.

Tra i tessuti principali c’è il pizzo, utilizzato per decorare corsetti, guanti, camicette e abiti lunghi.

Guanti e cerchietti

Sulle passerelle, gli stilisti hanno riportato i guanti sia lunghi che corti, accessori indossati dalla protagonista della serie il cui nome è Dafne.

Anche i cappelli, i cerchietti, corone di fiori piume, collane di perle hanno attirato l’interesse degli spettatori.