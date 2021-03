La cottura della carne è uno dei passaggi su cui porre maggiore attenzione quando ci si mette ai fornelli.

C’è chi la preferisce ben cotta e chi al sangue, ma a nessuno sicuramente piace quando è dura. Infatti, se la carne è difficile da tagliare e da masticare, risulterà immangiabile per i nostri commensali.

In questa guida, sveleremo finalmente il trucco che gli chef utilizzano per evitare questo disastro. Infatti, è incredibile come la buccia di questo frutto possa rendere la carne morbidissima.

Perché la carne diventa dura?

Principalmente per due motivi.

Il primo è che dipende dal taglio della carne. Bisogna sapere, ad esempio, che il filetto è molto tenero perché è un muscolo che l’animale adopera poco. Quindi se la carne risulta dura occorre parlarne con il macellaio di fiducia e vedere qual è il taglio migliore. Va tenuto in mente che la carne deve essere compatta, non deve emanare cattivi odori e deve avere un colore rosso intenso.

Il secondo è che probabilmente i succhi interni si sono persi sul fondo della padella, durante la cottura. Questo accade perché la carne è stata cotta per troppo tempo, o è stata punzecchiata troppo frequentemente.

Buccia di banana

Su ProiezioniDiBorsa abbiamo spesso riportato non solo i benefici di questo frutto, ma anche i mille usi che se ne possono fare con la sua buccia. Ed anche in questo caso, rinnoviamo il consiglio di non buttare subito nella spazzatura le bucce di banana.

Molti non ci crederanno, ma è incredibile come la buccia di questo frutto possa rendere la carne morbidissima. Infatti, oltre ad essere commestibile ed usata in tutto il mondo per varie ricette, può essere utile anche in cucina.

Vediamo come fare

Se durante la cottura, ci si rende conto che la carne si sta asciugando troppo, possiamo subito inserire le bucce di banana sulla padella. Ovviamente, ponendole con la buccia a contatto con la piastra.

Fatto ciò, posizioniamo la carne sopra la parte bianca ed attendiamo fino a fine cottura.

Le bucce non faranno altro che ammorbidirsi e l’umidità da loro sprigionata servirà a mantenere la carne tenera e succosa.

Lo stesso procedimento si può benissimo replicare anche nel forno. Se ad esempio, rosoliamo la carne velocemente in padella, prima di inserirla nella teglia da forno, aggiungiamoci le bucce di banana.

Sta a noi poi decidere se si vuole mangiarla o gettarla via, questo dipende dai gusti.