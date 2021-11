La preparazione di cui ci occuperemo è la crema a base di arachidi che spesso viene associata al succo d’acero per i famosi pancakes americani. In realtà, la crema di arachidi è molto versatile in cucina e si presta ad essere utilizzata sia in ricette dolci che salate. Tipici della tradizione culinaria dell’Europa dell’est e dell’Africa orientale sono i piatti di carne bianca o rossa, insaporiti con la crema di cui tratteremo.

In commercio si possono trovare tantissime varianti di burro o di crema. In questo articolo sveleremo che è incredibile come è facile fare in casa il burro di arachidi da utilizzare in cucina per 8 idee sfiziose dolci e salate.

La lista degli ingredienti che servono è davvero corta: serviranno solo e soltanto arachidi tostate. Preparare il burro di arachidi è più semplice di quello che si possa immaginare. Siamo ponti? Iniziamo.

Prima di tutto, è necessario distinguere tra burro e crema. Il primo è ottenuto con l’aggiunta di olio, di solito di palma; mentre per crema s’intende quella ottenuta solo con arachidi.

Dunque, occorre decidere se acquistare le arachidi già sgusciate e, in questo modo, sarà davvero un gioco da ragazzi. Altrimenti, se si acquistano quelle tostate ma non sgusciate, occorrerà calcolare il tempo necessario per privarle del guscio e della pellicina che avvolge ogni singola arachide. Una volta sbucciate, si possono frullare per qualche minuto, fino ad ottenere la classica consistenza cremosa. La ricetta non prevede quantità precise, proprio perché si può procedere con le arachidi che si hanno a disposizione.

In che modo abbinare il burro di arachidi?

Sulla frutta fresca, con l’aggiunta di cannella, per uno spuntino diverso; sul pane tostato assieme alla marmellata, per una colazione carica di gusto; nell’impasto di brownies, muffins e torte, in alternativa al normale burro; come condimento sfizioso sulle insalate, se si vuole un gusto deciso; per accompagnare il pollo grigliato che si sposa bene con il gusto particolare delle arachidi; come topping sul gelato o sul frullato, se si desidera uno spuntino davvero goloso; nelle vellutate di verdure, così da creare un gusto più morbido; per insaporire l’hummus di ceci, in sostituzione della thaina.

La crema di arachidi, assunta con moderazione, apporta un buon quantitativo di proteine, sali minerali, grassi “buoni” e fibre.

Ultimo consiglio

Una volta frullato, il burro si conserva bene in frigo, dentro un vasetto ermetico di vetro, fino ad un mese. E per una colazione sana e veloce, ecco altre idee da seguire per chi è a dieta.