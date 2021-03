Sin dai 18 anni, ogni donna comincia a scrutare la propria pelle alla ricerca di ogni minima imperfezione. Che si tratti di impurità o di pelle secca, noi donne riusciamo sempre a trovare qualcosa che non va. Fino a quando, però, non arrivano i 30 anni. A quel punto si capisce che quelli che si consideravano fino a poco tempo prima inestetismi, erano piccole imperfezioni impercettibili agli occhi degli altri. Ciò non toglie che tanti ragazzi e ragazze soffrono di seri problemi di acne, ma si tratta di casi non troppo frequenti.

Infatti, quando si arriva ad una certa età, il problema non è più soltanto quello dei punti neri sul naso, ma c’è qualcosa di più. Ecco che arrivano le rughe che si cerca di combattere con ogni mezzo a nostra disposizione.

Una crema dopo l’altra

Le principali aziende cosmetiche italiane e straniere producono di continuo nuove creme, oggi a base di prodotti naturali, domani a base di acido ialuronico. Senza discutere sulla certa efficacia di molti prodotti, non si può negare che talvolta i prezzi siano non proprio accessibili a tutti. D’altra parte, non tutti amano ricorrere a prodotti di cosmetica e vorrebbero provare qualcosa di prettamente naturale. Noi della Redazione di ProiezionidiBorsa abbiamo un suggerimento che piacerà soprattutto alle più golose.

È incredibile come due ingredienti per la colazione siano perfetti come antirughe

Ci riferiamo alla maschera contorno occhi antirughe a base di latte e miele, ottima per levigare e idratare il viso. Difatti, il latte libera la pelle dalle impurità, mentre il miele la idrata e leviga come pochi altri ingredienti naturali riescono a fare. Da ultimo, questa maschera prevede l’aggiunta di un cucchiaio scarso di farina che funge da scrub sulla cute.

Basta versare in una ciotolina un cucchiaio di miele, tre di latte e uno di farina. Mescolare il tutto, stendere sul contorno occhi e lasciare riposare per una decina di minuti. A questo punto non resta che sciacquare il viso e ripetere per circa due volte a settimana. Dopo una decina di applicazioni, la pelle risulterà visibilmente più distesa e tonica. È incredibile come due ingredienti per la colazione siano perfetti come antirughe, ma fa piacere scoprire che possiamo usare il cibo anche come cosmetico.