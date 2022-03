Per rendere una casa più pulita e accogliente è essenziale dipingerne i muri nel modo giusto. Non si tratta solo di non schizzare gli infissi e non lasciare aloni. Infatti, il modo in cui scegliamo di applicare il colore può rivoluzionare una stanza. Non solo potremo così ottenere un ambiente più adatto a noi o che si addice all’arredamento, ma potremmo anche rendere la nostra casa più interessante ed invitante per eventuali acquirenti. Potrebbe sembrarci strano, ma un appartamento in affitto o in vendita con dei muri curati ci permette di spingere un po’ di più sul prezzo e di attirare i compratori. La cosa più sorprendente è che possiamo ottenere questi grandi risultati grazie a del semplice nastro adesivo.

Il colore giusto per ogni ambiente

Prima di scoprire come il nastro adesivo possa rivoluzionare le nostre pareti, cerchiamo di capire su quali colori puntare a seconda della stanza. In generale, quando si cerca di vendere o affittare un appartamento, è meglio non scegliere i colori forti, perché molte più persone potrebbero non trovarli di loro gusto. Quindi, optiamo per colorazioni neutre o pastello. Ricordiamo che più il colore delle pareti è scuro e più la stanza sembrerà buia. Quindi, evitiamo di usarli in stanze di piccole dimensioni o poco illuminate. Infine, non dimentichiamo che possiamo colorare o decorare una sola parete della stanza, per non sovraccaricare lo sguardo.

È incredibile come del semplice nastro adesivo possa migliorare i muri di casa rendendo il nostro immobile più attraente per eventuali acquirenti

Concentrare i nostri sforzi su un’unica parete porta lo sguardo a focalizzarsi proprio in quel punto. Può essere l’ideale per la parete dietro la testiera del letto o del divano, soprattutto se non si tratta di una semplice mano di vernice. Infatti, possiamo ottenere delle decorazioni minimaliste e di gran gusto solo grazie a del nastro adesivo. Si tratta di un’alternativa davvero economica rispetto a un lavoro professionale e potrebbe portare a un risultato simile.

Il nastro adesivo può essere utilizzato per applicare la tecnica dello stencil oppure per diventare una vera e propria decorazione. Infatti, scegliendo un nastro adesivo bianco, dorato o argentato di qualità, potremmo creare delle linee geometriche sul muro. Usando una semplice squadra o un righello, possiamo applicare il nastro adesivo creando dei triangoli irregolari uniti fra loro, delle linee alternate e tanto altro. Per ispirazione possiamo sempre cercare online.

In alternativa, possiamo effettivamente creare queste sagome con del nastro adesivo, stavolta semplicemente gommato. Utilizziamolo per coprire anche i bordi del muro e procediamo a dipingere su parete e nastro adesivo. Dopodiché, dovremo solo rimuovere quest’ultimo per rivelare una piacevole trama in grado di catturare lo sguardo. È incredibile come del semplice nastro adesivo possa aiutarci ad ottenere questo effetto elegante e di lusso spendendo pochi centesimi.

Approfondimento

