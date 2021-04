Bastano un po’ di fantasia e la giusta abilità per realizzare quasi qualunque cosa. E quale occasione migliore della cucina per sperimentare queste due qualità?

La Redazione di ProiezionidiBorsa intende dimostrare che non bisogna necessariamente impiegare troppi ingredienti per realizzare qualcosa di buono. È incredibile come con un limone e due ingredienti comuni sia possibile fare tutte queste cose fantasiose. Bisogna conoscerle tutte per sperimentare tante preparazioni culinarie.

Un riciclo utile

Quante volte capita di dover gettare via dei limoni troppo maturi? Questo procedimento serve proprio a riciclare in maniera intelligente i frutti troppo maturi. Basterà ridurli in fette e candirli in questo modo per fare un numero strabiliante di cose.

È possibile candire le fette di limone o ricoprirle per metà di cioccolata. Ma la vera particolarità di questo riciclo alimentare consiste nella possibilità di confezionare queste fette e regalarle. È incredibile come con un limone e due ingredienti comuni sia possibile fare tutte queste cose sfiziose.

Canditura

Basterà scaldare 400 grammi di zucchero sul fuoco con la stessa quantità d’acqua e fino a scioglimento completo. Nel frattempo affettare tre limoni maturi a fette davvero molto sottili, eliminando ogni seme. Lasciare la fiamma a fuoco lento e adagiare le fette di limone sul fondo non appena lo zucchero fonderà in acqua.

Bisognerà cuocere le fette a fuoco molto basso per circa sessanta minuti, avendo cura di girare tre o quattro volte. L’attesa giustificherà tutti gli usi che la Redazione sta per illustrare.

A questo punto eliminare le fette di limone dallo sciroppo e conservare quest’ultimo. Bisognerà far riposare le fette su una teglia da forno per un’intera giornata e poi coprire con una spolverata di zucchero.

Gli utilizzi

Le fette di limone ben conservate durano all’incirca tre settimane. È possibile ricoprirne la metà di cioccolato fuso per regalarle in sacchettini trasparenti confezionati con una bacca di cannella o un ramoscello di lavanda.

Suggeriamo di usare queste fette come guarnizioni per le torte o i dolci. Oppure è possibile mangiarle come snack dolce o ridurle in polvere e usarle come zucchero leggermente aromatizzato agli agrumi. Ma ecco anche come usare lo sciroppo rimasto.

Acqua e zucchero

Questi due ingredienti hanno prodotto un fantastico sciroppo da usare per addolcire le macedonie, gelati o semifreddi. In alternativa è possibile impiegarlo per addolcire tisane e thè. Solo tre ingredienti bastano per realizzare davvero moltissime preparazioni.

