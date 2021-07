Dicono che l’estate faccia bene alla salute e ci renda più belli. Il relax delle ferie, il sole che abbronza e il mare che rinfresca sono certamente i motivi principali di questa (confermata) credenza.

Tuttavia, in pochi conoscono i benefici sul nostro corpo di un altro elemento fondamentale dell’estate, che però non tutti amano. Parliamo della sabbia, tanto apprezzata da alcuni e tanto detestata da altri. Il motivo è semplice e riguarda la sua “scomodità”. La sabbia, infatti, si attacca alla pelle bagnata, arriva dappertutto e ci resta a lungo. Si pensi alle scarpe, da cui dopo giorni e giorni, continua a fuoriuscire sabbia come se ci fosse dentro un’intera spiaggia. D’altra parte, non possiamo sottovalutare la comodità delle spiagge rispetto ai faticosi e spesso pericolosi scogli. Ma, oltre alla comodità, c’è qualche altro vantaggio che la sabbia può apportare agli amanti dell’ombrellone? Certo che sì ed ecco qual è.

È incredibile che la sabbia possa avere questo effetto straordinario sulla nostra pelle

Il vantaggio riguarda l’esfoliazione della pelle. Chi si occupa della cura del corpo afferma che la sabbia può rappresentare un ottimo esfoliante naturale. Ciò si deve alla sua consistenza granulosa che, al pari dello zucchero di cui avevamo parlato in questo articolo, rimuove le cellule morte dalla cute. Basta prendere una manciata di sabbia bagnata mentre siamo sdraiati al sole e spalmarla sulla pelle con dei piccoli movimenti. È incredibile che la sabbia possa avere questo effetto straordinario sulla nostra pelle, ma non è tutto. Questo massaggio, infatti, stimola anche la circolazione del sangue, così da ottenere una pelle più liscia, ma anche più tonica.

Suggeriamo di praticare questo semplice gesto preferibilmente su gambe, braccia e pancia, con delicatezza e una volta ogni tanto. Sconsigliamo inoltre di farlo sul viso, perché è una parte del corpo molto delicata e che per questo richiede attenzioni diverse.