L’Italia offre meravigliosi posti suggestivi dove godersi le vacanze estive. Baie e spiagge che sembrano Caraibi, luoghi di cultura a strapiombo sul mare. Oppure borghi marinari con acque limpide, e non solo.

Più si va alla scoperta del Bel Paese più si trovano posti magici. In particolare questo periodo di pandemia ha portato in auge proprio le nostre risorse naturali ambite da molti.

Le nostre isole in particolare, sono molto gettonate da turisti nostrani e non. Questo ovviamente crea del disagio per chi si vuole godere il mare in totale tranquillità.

Per questa ragione scoprire posti appartati, poco conosciuti e quindi meno frequentati può essere una soluzione sperimentando così anche posti diversi.

Nelle prossime righe parleremo di un posto molto particolare. È in Sicilia la caletta numero 1 con le acque dai mille colori.

Stiamo facendo riferimento a Cala Rossa che si trova all’interno della Riserva Naturale Orientata nei pressi di Terrasini, un comune in provincia di Palermo.

La spiaggia di Terrasini, inoltre, è costituita da alte scogliere rosse con venature bianche, che affiorano dal mare color smeraldo. La costa è frastagliata, selvaggia, piena di grotte naturali e baie immerse nella vegetazione. È senza dubbio la spiaggia più bella del litorale e chi la visita per la prima volta se ne innamorerà sicuramente.

Cala Rossa è inserita proprio in questo contesto naturale molto suggestivo, lungo litorale in cui sono presenti anche Capo Rama, cala Porro e punta Catalana.

Le acque sono cristalline e grazie alle insenature presenti, raggiungibili a piedi, il loro colore cambia a seconda del riflesso del sole.

Le indicazioni per raggiungere Cala Rossa

Per raggiungere la spiaggia di Cala Rossa bisogna prendere l’autostrada per Trapani e Mazara del Vallo e uscire a Terrasini.

Poi si dovrà proseguire verso il lungomare Peppino Impastato lungo la costa ad Ovest del centro abitato.

Infine, al termine del lungomare si troverà l’incrocio con via Calarossa e da lì si dovranno seguire le indicazioni per la riserva di Capo Rama.

