Visto da vicino questo gatto è davvero impressionante. Qualcuno lo chiama scherzosamente la “pantera da appartamento”, perché ricorda davvero tantissimo questo fiero animale selvatico. Sia nella lucentezza del bellissimo manto nero, che negli occhi gialli, che sembrano animarsi di una luce innaturale. Probabilmente se questo bellissimo micio fosse esistito nel Medioevo, sarebbe stato abbinato alle famose streghe. Ma la sua comparsa è invece abbastanza recente, perché parliamo di incroci nati negli anni ’50. Nonostante la sua bellezza, all’inizio questa razza non fu riconosciuta dagli esperti e ancora oggi fatica probabilmente ad avere la fama che meriterebbe.

Un micio non particolarmente grande e perfetto per casa

Il “gatto Bombay”, così si chiama effettivamente questo micio, non è particolarmente grosso. Parliamo infatti di un’esemplare che può arrivare a pesare:

3 kg per le femmine;

5 per i maschi.

Ma attenzione che parliamo di un gatto molto agile, muscolarmente tonico e che riesce a mantenersi in forma egregiamente. Una delle sue stranezze è che da cucciolo il pelo non è così nero come da adulto. Mentre i suoi occhi del colore dell’oro luccicante sono presenti sin da piccolo.

È impressionante quanto sia bello e affascinante questo gatto quasi sconosciuto che ama le carezze e adora stare con la famiglia

Probabilmente anche a causa, o per merito degli incroci, questo micetto odia la solitudine. Assomiglia in questo molto di più al cagnolino, avendo una passione sfrenata per la famiglia. In maniera ancora più curiosa, sembrerebbe socializzare di più con i cani, che non con eventuali altri gatti di casa. Soprattutto da giovane è un compagno instancabile nei giochi con i bambini. Dobbiamo però come sempre fare attenzione, perché non parliamo di un peluche, ma di una creatura vivente. Il gatto di Bombay non è un super coraggioso e tenderebbe a spaventarsi abbastanza facilmente. Per questo se lo lasciamo giocare assieme ai nostri figli, cerchiamo comunque di evitare che volino oggetti e i bimbi urlino troppo.

Adora il relax del divano e lo manifesta chiaramente

È impressionante quanto sia bello e affascinante questo gatto che ama espressamente il relax. Abbiamo appena visto che da giovane si fa coinvolgere nei giochi con i bambini. Ma, quando è con gli adulti, è una presenza costante sul divano e sul letto. Ama concedersi il relax e lo dimostra espressamente con parecchie ore di sonno che non devono spaventarci. Anzi se lo cresciamo in una casa con giardino, è più facile che, a differenza degli altri gatti, preferisca starsene all’interno. Non temiamo, perché questo suo essere poltrone e casalingo fa parte proprio del suo DNA.

