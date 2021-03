Ormai si sa, gli animali hanno abitudini nettamente diverse dalle nostre. Dimostrano affetto e riconoscenza in modi che noi spesso non riusciamo a tradurre. Si pensi a molti cani che hanno la disgustosa abitudine di mangiare le loro feci o quelle di qualche altro loro simile. Sono abitudini che noi sentiamo così diverse dal nostro modo di essere ma che per loro rappresentano la normalità. Chi ha deciso di condividere la propria vita con un piccolo amico a quattro zampe ormai con gli anni si è abituato anche alle sue stranezze.

Ad esempio oggi vogliamo parlare di una stranezza che riguarda i nostri piccoli felini domestici, i gatti.

La libertà del gatto

Chi abita in campagna o semplicemente al piano terra col giardino spesso mette in conto che il proprio gatto non rimarrà un semplice gatto di casa. I gatti che vivono in case dotate di spazi esterni come i giardini spesso tendono ad allontanarsi dalla propria dimora. Questo deriva dalla loro natura di animali curiosi ed esploratori.

Di solito questi gatti abituati ad allontanarsi, conoscono molto bene la strada di casa e tornano quotidianamente per mangiare e passare la notte. I gatti si sa, sono più autonomi rispetto ai cani. Amano potersi sentire liberi e poi tornare al sicuro quando meglio credono. Il padrone lo mette in conto e spera che ogni volta che il gatto si allontana da casa lo rivedrà sano e salvo.

Vediamo però insieme perché è impressionante cosa si può trovare sotto al divano quando abbiamo un gatto in casa.

I doni per il padrone

Molti sanno che il gatto per mostrare riconoscenza al proprio padrone tende a fargli dei doni. Un’abitudine abbastanza diffusa è quella di portare a casa le sue prede sulle quali il nostro micio ha avuto la meglio. Stiamo parlando quindi di topi o di piccoli uccellini.

La maggior parte delle volte nascondono queste piccole prede in giro per casa. Se non facciamo molta attenzione potremmo accorgerci giorni dopo della presenza di queste piccole bestie. Ce ne accorgiamo probabilmente dal cattivo odore che dopo qualche giorno cominciano a liberare.

Di solito questi doni vengono nascosti sotto ai tavoli, ai divani o alle poltrone.

Ecco perciò spiegato perché è impressionante cosa si può trovare sotto al divano quando abbiamo un gatto in casa.