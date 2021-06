Ci sono due cose a cui i golosi non potrebbero mai e poi mai rinunciare: le lasagne e il cioccolato.

Tipico piatto italiano imitato da tutti i Paesi del mondo, nessuno riesce a preparare le lasagne come la nostra mamma. Ripiene di ragù e besciamella, non si può certamente dire che siano un piatto ipocalorico, ma ogni tanto possiamo anche permetterci uno sgarro alla dieta. E il cioccolato invece? Considerato da molti prezioso quanto l’oro, è quell’alimento che difficilmente manca nelle credenze di tutte le case. Spalmabile o a tavoletta, fondente o al latte, in qualsiasi modo e in qualsiasi forma, il cioccolato è da sempre il re della pasticceria. Forse molti si staranno domandando cosa c’entrino tra loro questi due alimenti, lasagna e cioccolato, apparentemente incompatibili ed ecco qual è la risposta.

È impossibile resistere alla golosissima lasagna al cioccolato che fa tornare tutti un po’ bambini

La risposta è che oggi noi della Redazione illustreremo la ricetta della lasagna al cioccolato per un dessert sensazionale.

Per circa 7 porzioni avremo bisogno di:

150 grammi di biscotti al cioccolato;

120 grammi di mascarpone;

40 grammi di zucchero a velo;

70 grammi di burro;

150 grammi di cioccolato fondente;

600 ml di panna liquida;

cacao amaro in polvere e scaglie di cioccolato q.b.

Preparazione

Innanzitutto, lasciamo ammorbidire il burro, versiamolo in un mixer e uniamo i biscotti. Tritiamo il tutto e versiamo il composto così ottenuto in uno stampo coperto da una pellicola trasparente e lasciamolo in congelatore per 15 minuti. Nel frattempo prepariamo la crema: prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno il mascarpone, 130 ml di panna e lo zucchero a velo. Lavoriamo la crema con le fruste, stendiamola sulla base di biscotti tritati e riponiamo nuovamente in freezer per 30 minuti.

A questo punto versiamo altri 150 ml di panna liquida in un pentolino, facciamo riscaldare, spegniamo il fuoco e aggiungiamo le scaglie di cioccolato. Mescoliamo sino ad ottenere una crema al cioccolato omogenea. Aggiungiamo alla crema altri 130 ml di panna liquida precedentemente montata a neve e versiamo il composto sugli altri strati della lasagna.

Una questione di strati

Riponiamo la lasagna di nuovo in freezer, ma stavolta per due ore e lasciamola raffreddare. Manca solo il quarto e ultimo strato di panna montata, che aggiungeremo proprio appena il nostro dolce sarà ben freddo. Decoriamo con il cacao in polvere et voilà, il gioco è fatto.

È impossibile resistere alla golosissima lasagna al cioccolato che fa tornare tutti un po’ bambini e si mangia anche il pomeriggio. Una merenda da campioni che non deluderà proprio nessuno.