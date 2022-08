L’estate è una stagione molto amata dalle persone, ma non sempre dagli animali, soprattutto se hanno un padrone disattento. Infatti, ci sono degli aspetti da considerare se vogliamo che il nostro cane o il nostro gatto rimanga in salute.

Ad esempio, troppo spesso si sottovaluta il rischio rappresentato da alcuni insetti. Le zecche, ad esempio, appaiono in primavera ma rimangono appostate nei campi anche in estate. Il problema è che queste potrebbero fare da tramite di alcune patologie anche gravi. Per questo motivo dovremmo sempre chiedere consiglio al nostro veterinario per scegliere l’antiparassitario più adatto.

In estate però anche vespe, calabroni e tafani potrebbero rappresentare un rischio. Se infatti il nostro animale viene punto in alcuni punti sensibili, come gli occhi o la gola, dovremmo contattare subito il nostro veterinario.

Il cane in spiaggia?

Portare il cane con noi in spiaggia è proprio una gioia, ma non sempre anche per il nostro amico. Infatti, sabbia e acqua salata potrebbero causargli irritazioni alla pelle, come eritemi e dermatiti. Per questo è importante sciacquarne il manto con acqua dolce dopo aver finito con le nostre avventure in spiaggia.

Attenzione però anche alle alte temperature! Evitiamo di esporre il nostro cane al sole nelle ore più calde, in spiaggia come in qualsiasi altro posto. Poi, per evitare che si ustioni pancia e zampe, potremmo bagnare la sabbia su cui si sdraia.

Infine, teniamo d’occhio il nostro Fido, perché bere troppa acqua di mare potrebbe causargli indigestioni anche gravi.

È importante fare queste cose necessarie per cani e gatti in estate

In realtà il rischio più grande per i nostri animali in estate è rappresentato dal colpo di calore. Ebbene sì, anche loro possono soffrirne, esattamente come gli umani. Ecco perché è di estrema importanza saperne riconoscere i sintomi.

L’animale potrebbe avere il respiro affannato e ansimare, con relativo aumento dei battiti del cuore. Potrebbe diventare irrequieto o fare movimenti scoordinati, sino a perdere quasi la lucidità.

Certo, questi sono casi estremi risultato di un’esposizione al caldo davvero eccessiva. È bene però sapere che se notiamo diversi di questi sintomi forse sarebbe meglio contattare il veterinario. Nel frattempo, concediamogli il giusto riposo in un luogo ombreggiato e possibilmente ventilato. Una soluzione potrebbe essere usare un ventaglio e bagnarlo con dell’acqua.

Quindi è importante fare queste cose per i nostri amici a quattro zampe durante l’estate perché se la possano godere quanto noi.

