La comparsa dei capelli bianchi può essere causata da diversi fattori singoli o addirittura da una concomitanza di questi ultimi. Fra le cause principali il fattore ereditario e genetico è il più importante ma anche intensi periodi di stress possono portare qualche capello canuto. Inoltre l’assunzione di alcuni farmaci o delle carenze di alcune sostanze nel nostro fisico potrebbero essere all’origine del fenomeno. Il fascino della chioma sale e pepe è intramontabile però di certo non a vent’anni. Ecco, quindi, come prevenire i capelli bianchi.

È impensabile ma questi gioielli della tavola che mangiamo durante le feste rallenterebbero la comparsa dei capelli bianchi

In questi giorni di festa, sicuramente in tavola avremo portato noci, uva sultanina, salmone, sgombro oppure tonno. Questi alimenti sono ricchi di Selenio, un grande alleato nella lotta ai radicali liberi. Una carenza di Selenio, inoltre, potrebbe provocare la comparsa di capelli bianchi. Il Selenio, infatti, è naturalmente presente nel nostro organismo in quantità veramente minime ed è concentrato soprattutto nel fegato. Questo prezioso minerale è parte costituente di cistina e metionina, amminoacidi importanti per la produzione della cheratina. La cheratina è la principale componente del capello, pertanto, il Selenio rallenta il processo della canizie. Il salmone e il pesce azzurro sono naturalmente ricchi di omega 3, utilissimi anche per i capelli. Gli omega 3 infatti, “nutrono” i cheratinociti, responsabili della struttura di capelli e unghie.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim - L’integratore naturale che fa sgonfiare la pancia e riattiva il metabolismo CLICCA QUI

Carenza di rame

Il rame ha un ruolo attivo nel produrre melanina che, come sappiamo, conferisce al capello un colore più o meno scuro. Grazie a degli alimenti ricchi di rame potremmo sopperire a questa carenza. Anche in questo caso sulla tavola delle Feste troveremo gli alimenti giusti. È particolarmente ricco di rame il cioccolato amaro, che troviamo nelle cioccolate calde. Altro classico delle festività, il patè di fegato offre un buon apporto di rame in quanto fegato di vitello e d’oca ne sono ricchi. Inoltre frutta secca come le mandorle e i funghi secchi sono preziose fonti di rame.

Carenza della vitamina B6

La vitamina B6 è molto importante a livello energetico ma promuove anche la produzione di melanina. La vitamina B6 è presente, negli agrumi e nell’avocado, nelle patate, nelle carni bianche e negli spinaci.

Una volta individuata la causa della precoce comparsa dei capelli bianchi attraverso semplici analisi cliniche, questi alimenti saranno un prezioso alleato.

È impensabile ma questi gioielli della tavola che mangiamo durante le feste rallenterebbero la comparsa dei capelli bianchi grazie a preziosi minerali e vitamine.

Approfondimento

Altro che tinta, ecco come valorizzare i capelli bianchi o grigi e ringiovanire il viso dopo i 50”