La pulizia dei bagni richiede sempre molta pazienza. Lo sporco compare nei posti più impensabili e spesso questo rappresenta un rischio per la salute. Capita infatti di dare molte cure ai sanitari trascurando che anche i piccoli oggetti rappresentano un ricettacolo di germi. Il portaspazzolino è il terzo oggetto più sporco della casa e molti dimenticano questo gesto fondamentale per un bagno brillante e senza batteri.

Quali sono i rischi della mancata pulizia di quest’oggetto

Alcuni studi sembrano attestare l’esistenza di oltre 100 milioni di batteri nel portaspazzolino. Il loro numero addirittura aumenterebbe per coloro che posizionano questo oggetto abbastanza vicino ai sanitari. Tra i batteri presenti figurerebbe anche l’Escherichia coli con importanti rischi per la salute. Anche se il corpo riesce ad azionare buoni meccanismi di difesa dai batteri la Redazione intende fornire qualche utile consiglio per il suo utilizzo. La pulizia del portaspazzolino è un’azione importantissima per la salute.

Ora che è chiara la necessità di pulire questo utensile presente in bagno ecco in che modi farlo. Innanzitutto suggeriamo di prediligere materiali plastici o comunque lavabili. Molti acquistano portaspazzolini in legno senza sapere che questo materiale tende a trattenere più germi come spiegato in questa precedente guida.

Un’azione molto furba è quella d’inserire qualche goccia di collutorio dopo ogni utilizzo nel portaspazzolino. Questa semplice azione aiuta a rimuovere moltissimi germi e impedisce la formazione della fastidiosa muffa alla base. È utile anche decidere di pulire il portaspazzolino con lo stesso dentifricio per i denti. L’alta percentuale di bicarbonato aiuterà a rimuovere buona parte dei batteri.

Qualche altro consiglio per la pulizia

È possibile inserire in lavastoviglie una buona parte dei portaspazzolini. Consigliamo sempre prima di verificare che il materiale possa resistere alle temperature di questo elettrodomestico. Però è importante collocarlo nel ripiano superiore in modo da evitare che la temperatura troppo elevata possa danneggiarlo.

Oppure ancora basterà lasciare il succo di un limone all’interno dell’utensile per circa 20 minuti e poi risciacquare con acqua calda. Stesso discorso anche per l’aceto che appare sempre un rimedio naturale dal grande potere pulente.