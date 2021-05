È il rimedio più antico ma anche il più efficace per combattere la stitichezza in modo assolutamente naturale

La stitichezza è un problema che affligge tantissime persone di ogni età. La vita frenetica di tutti i giorni e un’alimentazione scorretta potrebbero causare una fastidiosa irregolarità intestinale che disturba il nostro benessere fisico. Inoltre, lo stress e le preoccupazioni incidono notevolmente su stomaco e intestino, causando diversi problemi.

I nutrizionisti e gli esperti in materia suggeriscono vari rimedi naturali, tra cui il regolare consumo di frutta e verdura e l’attività fisica. Se però anche questo non basta, allora è bene trovare un’altra soluzione.

Chi non vuole ricorrere a farmaci potrebbe pensare ad un rimedio della nonna che tutti conosciamo ma che forse abbiamo dimenticato. Vediamo di cosa si tratta.

È il rimedio più antico ma anche il più efficace per combattere la stitichezza in modo naturale

Da piccoli, tutti (o quasi tutti) abbiamo visto almeno una volta le nostre nonne cuocere le pere. Se ai tempi ci sembrava una cosa strana e obsoleta, adesso che siamo più grandi la nostra idea è certamente cambiata. Infatti, le pere cotte si considerano ancora oggi tra i migliori rimedi naturali per favorire il transito intestinale.

Già ricche di fibre, le pere, una volta cotte, raddoppiano addirittura il loro effetto lassativo.

Non ci serve altro che scaldare dell’acqua e non appena in ebollizione, immergerle per una decina di minuti. Quando saranno pronte, potremo addolcirle con della cannella o del miele a nostro piacimento.

Qualche suggerimento in più

Consigliamo di cuocere le pere con la buccia, dato che la maggior parte delle proprietà di questo frutto si trovano proprio nel suo “involucro”. A parte mangiarle al naturale o condirle con miele o cannella come appena suggerito, è possibile creare dei dessert speciali. Ad esempio, perché non pensare di realizzare una purea di pere? Basterà frullarle e aggiungere della vaniglia per dare un profumo ed un tocco di dolcezza in più.

Ah, si ricordi un punto fondamentale. L’acqua di cottura è ricca anch’essa di nutrienti, ecco perché potremmo riutilizzarla per la preparazione dei dolci. È il rimedio più antico ma anche il più efficace per combattere la stitichezza in modo naturale, provare per credere.