Fino a quando il trend primario dei mercati non tornerà rialzista , la domanda che spesso dovremmo farci è la seguente: è il momento di vendere le azioni comprate sui minimi di marzo?

Non ci stancheremo mai di dirlo e scriverlo, perchè forti delle esperienze storiche , ovvero che fino a quando i mercati non si porteranno in chiusura mensile sopra i seguenti livelli

Dax Future

12.243

Eurostoxx Future

3.397

Ftse Mib Future

22.090

S&P 500

3.137

il ribasso non potrà essere accantonato e ad ogni bivio e/o resistenza potrebbe ripresentarsi con rinnovato vigore. Un altro aspetto che deriva sempre dallo studio delle serie storiche è che i ribassi si formano e “compiono” disegnando un ABC , ovvero una prima gamba al ribasso, successivo rimbalzo e affondo finale. Per il momento dai massimi di febbraio sembra essersi formato un movimento AB a cui dovrebbe seguire C finale.

Anche stavolta ci sarà C?

E’ il momento di vendere le azioni comprate sui minimi di marzo?

Fra ieri ed oggi abbiamo raggiunti dei livelli che rappresentano importanti resistenze come da calcoli di Fibonacci . Potrebbe iniziare da questi livelli una nuova ondata di vendite?

Quali sono i livelli di allerta? L’inizio di una nuova gamba ribassista rilevante si avrebbe solo con chiusure giornaliere e poi settimanali inferiori ai seguenti livelli*:

Dax Future

10.554

Eurostoxx Future

2.778

Ftse Mib Future

16.650

S&P 500

2.922

Per il momento quindi si possono continuare a mantenere le posizioni rialziste aperte fra il 16 ed il 23 marzo come da indicazioni di queste pagine. Continuiamo a rimarcare che il turning point che si è presentato nel mese di marzo, era una straordinaria occasione di acquisto in ottica di 36/60 mesi di Borse mondiali diversificate in base al PIL (50% America, 30% Europa, 20% Asia ed emergenti). Quando i mercati azionari dal 1898 ad oggi sono scesi di oltre il 35% dai massimi raggiunti hanno impiegato fra 36 e 60 mesi a ritornare sui massimi ante crisi.

Quali sono i livelli da monitorare fra oggi e domani 28 maggio?

Solo chiusure giornaliere inferiori ai seguenti livelli dovrebbero iniziare a preoccupare e potrebbero portare al test dei supporti* indicati poc’anzi

Dax Future

11.350

Eurostoxx Future

2.952

Ftse Mib Future

17.280

S&P 500

2.933

Come al solito si procederà per step.