Il setup mensile di Proiezionidiborsa del 16 settembre sembra aver dato una spinta ribassista ai mercati. Oggi si assiste infatti ad un ribasso. Cosa attendere da ora in poi? Quai previsioni poter fare per la prossima settimana? E’ il momento di puntare al ribasso dopo i continui alti e bassi a cui abbiamo assistito da fine luglio?

Solitamente la scadenza trimestrale dei futures ed opzioni rappresenta un punto di arrivo e ripartenza e non è raro che queste date possano dare inizio ad inversioni di breve e medio periodo.

Il giorno delle 3 streghe porta ribasso ma è destinato a continuare oppure è un ulteriore falso segnale?

Comprare o vendere?

Nel momento che scriviamo i mercati quotano al seguente livello di prezzo:

Dax Future

13.106

Eurostoxx Future

3.276

Ftse Mib Future

19.415

S&P 500

3.334,80.

Dopo tanta lateralità è anche normale avere dei dubbi ed essere cauti ma il nostro compito è quello seguire la tendenza in corso e poi definire lo scenario più probabile almeno quanto questo si presenta definito e chiaro.

Il quadro grafico attuale dei mercati è chiaro?

A favore di ulteriori ribassi ci sono le probabilità ponderate sulle medie storiche.

Settembre e ottobre infatti sono mesi statisticamente negativi e le probabilità sono molto elevate a favore di questa tendenza.

In blu il grafico delle Borse mondiali fino alla chiusura dell’ 11 settembre.

In rosso la nostra previsione annuale.



Per il 2020 fra la settimana 32 e la numero 43 (prima decade di ottobre) si dovrebbe assistere ad una fase ribassista.

E’ il momento di puntare al ribasso dopo i continui alti e bassi a cui abbiamo assistito da fine luglio?

Come mantenere il polso della situazione? Quali sono le quotazioni che porteranno a ribassi o rialzi nei prossimi giorni?

Dax Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 13.435. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 18 settembre inferiore a 13.014.

Eurostoxx Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.386. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 18 settembre inferiore a 3.272.

Ftse Mib Future

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 19.980. Rimbalzo in corso e nuovi ribassi solo con chiusura giornaliera del 18 settembre inferiore a 19.55.

S&P 500

Rialzi duraturi solo in chiusura settimanale del 25 settembre superiore a 3.426. Nuovi rimbalzi solo con chiusura giornaliera del 18 settembre superiore a 3.376.

Il quadro continua a essere non univoco e fra i diversi mercati la tendenza è in ordine sparso. Per questo motivo si procederà per step e si preferiranno operazioni di trading giornaliero fino a quando la tendenza multidays non assumerà direzionalità.