È il momento di mettere Anima Holding in un investimento di lungo periodo? Soprattutto alla luce dell’ultimo anno che è stato molto buono per il titolo. Ha guadagnato, infatti, il 22,7% a fronte di un settore di riferimento sostanzialmente invariato, -0,2%. Va ricordato, però, che gli anni precedenti erano stati abbastanza negativi per il titolo.

Basti pensare che la performance a tre e cinque anni di Anima Holding è stata de l-42,3% e -56,6%, rispettivamente, a fronte di un settore di riferimento che ha reso il -21,7% e il -20,6%, rispettivamente.

Per gli analisti la raccomandazioni media è comprare subito, Buy, anche se la sottovalutazione media è del 10% circa.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Allora è il momento giusto per comprare il titolo?

È il momento di mettere Anima Holding in un investimento di lungo periodo? Le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 27 luglio a quota 4,048€ in ribasso dello 0,88%, rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Nel breve termine le cose non sono messe molto bene per il titolo. Da inizio luglio, infatti, le quotazioni si stanno muovendo all’interno del trading range 3,9504€-4,1699€ senza che riescano a prendere una direzione precisa.

Per le prossime sedute, quindi, bisognerà monitorare con molta attenzione cosa succederà in prossimità dei livelli indicati.

Chiusure giornaliere superiori a 4,1699€ farebbero scattare le quotazioni verso area 4,3246, prima, e area 4,7305€ poi.

Al ribasso, invece, la rottura di area 3,9504€ farebbe accelerare verso area 3,704€, prima, e verso area 3,4577€, poi.

Prima di entrare in posizioni, quindi, conviene attendere che si chiarisca da che parte andranno le quotazioni.

Time frame settimanale

Sul settimanale non si sono molti problemi. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni sono dirette verso il I° obiettivo di prezzo in area 4,3534€. La massima estensione si trova in area 9,0628€ con un potenziale rialzista di oltre il 100% dai livelli attuali.

Time frame mensile

Anche al rialzo tutto procede per il meglio, ma c’è da osservare che la forte resistenza individuata dal I° obiettivo di prezzo in area 4,3523€ sta frenando l’ascesa delle quotazioni. Già la chiusura di giugno ha fallito nel tentativo di scattare al rialzo. Un nuovo fallimento a luglio potrebbe comportare un ritracciamento fino al supporto in area 3,4573€.

Potenzialmente, quindi, ci sono tutte le condizioni per un rialzo fino al III° obiettivo di prezzo per una performance di oltre il 100%. Tuttavia, prima di impegnarsi in posizioni di lungo periodo è meglio attendere indicazioni più chiare. Si potrebbero creare, infatti, le condizioni per comprare a prezzi più bassi.

Approfondimento

La settimana di ribassi non ha ancora fatto accantonare lo scenario rialzista: attenzione però ai supporti