Sebbene non sia certamente facile investire, visto il momento di forte incertezza che si registra nei mercati, sembra tuttavia potersi affermare che è proprio questo il momento di investire nella moneta cinese. Oltre allo spettro di una seconda possibile ondata, le imminenti elezioni americane sono un’incognita che fa tremare le borse di tutto il mondo. Ma questo non vuol dire che non ci siano segnali incoraggianti da alcune delle maggiori economie mondiali. Un esempio, su tutte, è la Cina, la cui economia sta dando netti segni di ripresa. Per tutti gli investitori che non sono spaventati dalle turbolenze dell’economia mondiale, diversi sono i motivi per i quali è il momento di investire nella moneta cinese.

Di quanto è salita la moneta cinese

La borsa cinese ha appena riaperto dopo il periodo festivo dedicato alla Giornata Nazionale della Repubblica Cinese. Il tasso di cambio onshore della moneta è salito a 6.7091 RMB per dollaro, l’accrescimento maggiore da febbraio di quest’anno. Allo stesso tempo, il tasso di cambio offshore ha subito un apprezzamento del 0.6 % a confronto con il dollaro. Il rafforzamento del renminbi è collegato ad un influsso di capitali esteri nell’economia cinese e ad un maggiore livello di trading internazionale della moneta. Secondo gli esperti, tale evento non rappresenterebbe una fase di un processo ciclico, ma un rafforzamento strutturale e duraturo della valuta nel panorama internazionale.

Le ragioni dietro l’apprezzamento del renminbi

Sono principalmente due le ragioni che hanno portato a tale apprezzamento. La prima è collegata alle elezioni americane. Con la crescita delle possibilità che Biden venga eletto alla Casa Bianca, crescono le speranze di un approccio americano meno aggressivo nei confronti della Cina. Tale direzione politica potrebbe dare maggior respiro al settore tecnologico e dell’export cinesi, duramente colpiti dalla trade war inaugurata da Trump. Inoltre, ci sono segni incoraggianti da parte dell’economia cinese. Il settore dei servizi cinese è in netto rialzo, ai massimi da tre mesi a questa parte. Allo stesso tempo il traffico domestico all’aeroporto di Shangai è aumentato del 17% in stime anno per anno. Tali stime segnalano un aumento della fiducia dei consumatori e una rinascente vitalità dell’economia.

Questi sono i motivi propizi per cui questo è il momento di investire nella moneta cinese. Ma prestate particolare attenzione alle elezioni americane. La rielezione di Donald Trump porterebbe sicuramente ad un’inversione di rotta e ad un brusco deprezzamento della moneta.