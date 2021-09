Queste ultime settimane di estate devono servire per completare la sistemazione del proprio giardino casalingo. Con l’arrivo dell’autunno, infatti, saranno sempre di meno gli interventi che si potranno realizzare in maniera proficua.

Meglio non aspettare, quindi, perché è il momento di fare questi interventi nel giardino casalingo per evitare danni. Questo il periodo in cui vanno innaffiate con moderazione le begonie, ricavate nuove piantine di salvia messicana e divise le stelle viola.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Per ricavare nuove piantine di salvia messicana dalla pianta madre, dovremo seguire alcuni passaggi. Prelevare dei rami laterali senza fiori, lunghi circa 25 cm, asportando da ciascuno 5 cm di apice. Dividerli in porzioni di 5-8 cm, ciascuno con tre coppie di foglie.

Quindi, interrarle in una miscela di terriccio fine e agriperlite. Tenere i vasetti all’aperto, a mezz’ombra e nebulizzarli almeno due volte al giorno finché svilupperanno le radici.

Attenzione all’innaffiatura delle begonie

In questo periodo dobbiamo bagnare le begonie con parsimonia, perché rischiano di ammalarsi di marciume radicale. Tra un’innaffiatura e l’altra bisogna aspettare che il terriccio si asciughi. Per dare loro l’umidità, si può riempire il sottovaso di argilla espansa, da tenere immessa nell’acqua per metà dell’altezza.

Invece, se sulle begonie di casa è comparsa della muffa biancastra, che viene detta oidio, il miglior consiglio è quello di eliminare le foglie che ne sono colpite e di nebulizzare poi la pianta con acqua nella quale sia stato sciolto un cucchiaino di bicarbonato per litro.

È il momento di fare questi interventi nel giardino casalingo per evitare danni

Metà settembre e anche il periodo per dividere le stelle viola. Estrarre la pianta dal vaso e, con un coltello affilato, dividere la zolla in quattro o cinque porzioni, in base alle sue dimensioni. Tagliare le foglie a metà della loro lunghezza. Piantare poi ciascuna porzione in un vaso grande quanto il precedente, dopo avere messo sul fondo uno strato di argilla espansa. Bagnare, distribuire un concime a lenta cessione e lasciare i vasi all’aperto in posizione riparata.

Infine, alcuni consigli generici. Bisogna ricordare che, sia che si tratti di un arbusto sia che si tratti di una pianta erbacea, dobbiamo sempre eliminare i rami secchi: se lasciati sulla pianta, infatti, le tolgono energie per rifiorire e rinverdirsi.

Inoltre, per prolungare la fioritura dei gerani, bisogna togliere via via i fiori che appassiscono. Allo stesso modo dei rami secchi, infatti, questi fiori tolgono alla pianta nutrimento ed energia che le servirebbero per far fiorire gerani ancora più belli.

Approfondimento

Per giardino o aiuole sempre d’effetto anche d’autunno basta solo una pianta speciale.