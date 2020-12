Cos’è il ghosting? Ecco dei segnali a cui fare attenzione

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A prima vista sembrerebbe che il fenomeno del ghosting si sia sviluppato solo recentemente. Ma cos’è il ghosting? Si tratta, a tutti gli effetti, di una violenza psicologica che consiste nello sparire improvvisamente dalla vita di un’altra persona.

Non è un fenomeno che riguarda solamente le relazioni sentimentali, dal momento che può verificarsi anche nei rapporti di amicizia e addirittura in quelli professionali. C’è chi decide di affrontare le situazioni, anche negative, e chi fugge.

Come si diceva, il ghosting è sempre esistito anche se è diventato un atteggiamento molto frequente tra le persone cresciute dagli anni ’90 in poi. Questo fenomeno rappresenta un paradosso per la nostra epoca. In un mondo sempre iperconnesso, dove tutti credono di sapere tutto di tutti, sembra impossibile riuscire a sparire facendo perdere le proprie tracce.

Eppure sparire dalla vita degli altri a causa, ma anche grazie, della tecnologia risulta semplicissimo.

Nel passato per conoscere una persona era necessario uscire di casa e incontrarla mentre oggi, spesso, le conoscenze avvengono virtualmente. Queste conoscenze virtuali, a volte, si trasformano in reali ma in molti casi questo non succede.

In cosa consiste materialmente il ghosting?

Consiste nello sparire dalla vita dell’altra persona da un momento all’altro, senza spiegazioni e senza confronti. È una sorta di distacco passivo aggressivo che si manifesta non rispondendo più al telefono, ai messaggi o alle mail. Nei casi più gravi si arriva anche a bloccare ovunque il malcapitato.

Gli esperti sostengono che chi decide di sparire spesso nasconde una personalità narcisista incapace di stabilire dei legami duraturi con gli altri. Inoltre, chi agisce in questo modo, dimostra una totale assenza di empatia e di non saper affrontare i problemi.

Forse un giorno si arriverà ad accettare il fenomeno del ghosting come un dato di fatto. Sicuramente chi subisce un simile evento patirà delle ripercussioni future, come un vero e proprio trauma.

Cos’è il ghosting? Ecco dei segnali a cui fare attenzione

Quando si conoscono delle persone è bene tenere gli occhi aperti per captare quei segnali che possono essere rivelatori. In primis quando la relazione, o la conoscenza, è nata online sarebbe bene prestare il doppio dell’attenzione ad eventuali segnali.

Ad esempio, nel caso in cui la conoscenza non passi mai dal virtuale al reale ci sarebbe da porsi qualche domanda. Un altro segnale che non bisognerebbe ignorare è la riluttanza nel presentare amici o parenti, specialmente nel caso di una relazione sentimentale duratura. La storia personale di un individuo rivela molto su come agisce e come pensa.

Non ha amici di lunga data? Ha una spiccata inclinazione alla menzogna? Non mostra rispetto per gli altri? Questi potrebbero essere dei segnali a cui prestare molta attenzione.

L’ultimo segnale, ma forse il più significativo, è quello che più di tutti aiuta a prevedere le mosse dell’altra persona. In fondo, chi sparirà per sempre, senza preavviso ,di preavvisi ne manda molti quando, durante la conoscenza, tende a sparire per giorni senza dare alcuna spiegazione.

Nessuna spiegazione ma soltanto scuse improbabili.