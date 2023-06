È il gatto portafortuna che non perde il pelo: ecco la razza orientale dagli occhi dorati

Il burmese, il gatto portafortuna che non perde il pelo-Jgroland2, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Cerchi un micio affettuoso che non lasci troppi peli sul pavimento? La razza che ti conquisterà è incredibilmente bella. Arriva dal lontano Oriente e può vantare un’ottima pulizia e un’intelligenza sopraffina. Ecco qual è il felino che vorrai in casa tua e che farà subito amicizia coi bambini.

Chi ama i gatti sa anche che potrebbero risultare impegnativi, soprattutto in termini di pulizia. Trovare la peluria sparsa per casa o sui vestiti, quando si strusciano contro, è un classico. Eppure, ci sono razze che non ci faranno affrontare tali problemi, perché di pelo ne perdono poco o nulla. Una di queste è tanto affascinante quanto misteriosa e non ci farà pentire di averla con noi. È perfetta per la famiglia, con la quale riesce a creare subito una certa sintonia. Ecco il felino di cui stiamo parlando e come accudirlo al meglio.

Il burmese è il gatto portafortuna che non perde il pelo e si fa amare

Potrebbe risultare il compagno di vita perfetto, sia per chi è solo che per chi ha dei figli. Si tratta del gatto burmese, una razza particolare che apprezzerai senza troppi sforzi. Si pensa provenga dal continente asiatico e in particolare da Thailandia e Myanmar. In quest’ultimo Paese si considererebbe addirittura un animale portafortuna. Ma quali sono le caratteristiche fisiche che ci permettono di distinguerlo dai cugini?

Innanzitutto, bisogna premettere che di questo felino esistono due differenti standard di razza. C’è un burmese americano, dal corpo robusto e il muso corto, e uno europeo più snello e atletico. Quest’ultimo, in particolare, ha una certa somiglianza col siamese, anche se gode di un fisico più tonico. Si riconosce per il manto corto e vellutato, di colorazioni che variano dal blu al rosso, fino alla tonalità crema o cioccolato. Oltre agli esemplari monocromatici, si denotano alcune varianti chiamate “tortie” o tricolore. Altri tratti distintivi di questo peloso sono le orecchie grandi e gli occhi a mandorla, di colore oro o ambrato.

Un gatto intelligente che si lega al padrone

Il burmese non solo è il gatto portafortuna che non perde il pelo, ma spicca anche per acume e socievolezza. Ama giocare e mettersi in mostra e possiede una curiosità innata. Gli piace ricevere attenzioni costanti e adora le carezze degli amici umani. La continua voglia di stare in movimento lo rende un animale più adatto al giardino che al semplice appartamento.

Inoltre, è preferibile allevarlo insieme ad altri gatti della sua specie, piuttosto che da solo. Un ultimo vantaggio di accudire un burmese riguarda l’aspettativa di vita. È un felino particolarmente longevo, tanto che potrebbe raggiungere senza difficoltà i 17 anni d’età. Per prevenire il rischio di malattie e problematiche varie, non scordarti di portarlo regolarmente dal veterinario di fiducia.