Per tutte le more, bionde, castane e rosse in ascolto, attenzione! Con le nuove tendenze moda, la stagione primavera – estate 2021 si prospetta glamour e di classe, a tratti eterea.

Con il nuovo decreto Covid 19 qualcosa comincia a muoversi. Piccoli spiragli di speranza fanno intravedere dei mesi estivi più spensierati e all’aria aperta. Pian piano, l’Italia cerca di trovare nuovamente la sua normalità perduta.

E in questo periodo di rinascita è tempo di cerimonie. Tutti coloro che hanno rimandato lauree, battesimi e matrimoni, ora possono riprovarci. Il tutto senza dimenticarsi del distanziamento e delle mascherine. Vietati gli assembramenti e coprifuoco sempre alle ore 22:00. Tuttavia, la vita va avanti e le case di moda più famose dettano le nuove nuances degli abiti eleganti da sfoggiare, seppur per poco tempo, durante le occasioni speciali.

Non solo i vestiti ma anche il cosiddetto “trucco e parrucco” deve essere impeccabile. Tuttavia, se il tempo scarseggia, ecco alcuni trucchi velocissimi e pratici per nascondere la ricrescita e i capelli bianchi poco prima di uscire.

Ecco svelati anche i segreti per essere più belle e seducenti con questo semplice ma immancabile accessorio. Per gli abiti, è questo il colore che sta impazzando ovunque e che conquista consensi giorno dopo giorno.

É il colore che sta bene proprio a tutte e che sta facendo impazzire il mondo degli abiti da cerimonia

Stiamo parlando dell’azzurro. Romantico e concettuale, questo colore racchiude il senso della moda 2021: raggiungere una nuova serenità. Simbolo di equilibrio e pace, l’azzurro per questa primavera – estate si declina in tutte le sue sfumature. Dall’azzurro polvere, alle tinte pastello, fino a tonalità più intense. Ecco perché sta bene proprio a tutte.

Spazio anche alle fantasie. A pois o fiori, a strisce o impreziositi da ricami o porzioni di pizzo, il tessuto azzurro può regalare soddisfazioni uniche non solo alle giovani donne ma anche alle donne più mature. Avvolge la silhouette di charme e bellezza

L’azzurro, dunque, è il colore che sta bene proprio a tutte e che sta facendo impazzire il mondo degli abiti da cerimonia.