Al mondo esistono centinaia di razze di cani. Alcune hanno una nobilissima storia che risale a secoli fa, altri invece sono delle ‘invenzioni’ relativamente recenti. Ma tra i cani più amati al giorno d’oggi, ci sono le così dette razze da compagnia. Alcuni esempi sono il chihuahua, il cavalier king charles spaniel, il carlino e altre razze diffuse e amatissime in tutto il mondo. Ultimamente si è però affacciata anche in Italia un’altra razza di cane che sta spopolando tantissimo. Si tratta del cockapoo. Ma di che cosa si tratta? Scopriamo se anche noi potremmo adottare uno splendido cockapoo.

É il cockapoo l’amatissima razza di cane che sta facendo impazzire tutti anche in Italia

Il cockapoo non è in realtà una vera e propria razza di cane, bensì un incrocio tra altre due razze: il cocker spaniel, e il barboncino (poodle in inglese). Il risultato è un cane socievole, intelligente, bellissimo e perfetto per la vita in famiglia. Il cockapoo, in realtà, ha origine negli anni ‘60, ma è soltanto negli ultimi due anni, dopo l’arrivo della pandemia, che questo tipo di cane ha cominciato a diffondersi tantissimo soprattutto nelle case del nord Europa. Ma ora sta arrivando anche da noi ed è già molto apprezzata. Dunque, possiamo dire che è il cockapoo l’amatissima razza di cane che sta facendo impazzire tutti anche in Italia.

Una razza robusta, energica e adorabile

Il cockapoo ha un grande vantaggio rispetto al cocker spaniel e al barboncino: ha una costituzione più robusta. Come molti sanno, purtroppo negli anni, i cani di razza sono stati incrociati tra loro così tanto da compromettere la loro salute. Nonostante l’obiettivo fosse quella di mantenere ‘puro’ e in forza il loro pedigree. Il cockapoo, essendo un incrocio, sembrerebbe non soffre delle patologie più comuni dei cani di razza, ed è quindi un cane generalmente robusto e vivace.

Il cockapoo, come le due razze da cui deriva, è perfetto per vivere in famiglia. Ha un carattere docile, giocherellone, una spiccata intelligenza e non è praticamente mai aggressivo. È anche molto semplice da educare. Vediamo però alcune accortezze.

Importante la cura del mantello e l’esercizio quotidiano

I cockapoo hanno bisogno di un grooming dedicato. Il suo mantello può essere liscio, ondulato, o più spesso riccio. Occorre, quindi, curare e pettinare il mantello per evitare la formazione di nodi e mantenere il nostro amico in salute. Importantissima è anche l’attività fisica quotidiana: i cockapoo sono cani molto energici e curiosi, e hanno bisogno di correre ed esplorare tutti i giorni.

Ricordiamo che adottare un cane è un impegno di tempo, energie e denaro, e che l’abbandono dei nostri amici canini è un reato. Molti non lo sanno, ma alcune razze di cane subiscono l’abbandono più di altre. Ad esempio il simpaticissimo maltese. Ecco perché il cane maltese è la razza più abbandonata da padroni senza scrupoli