Qualche tempo fa abbiamo visto un articolo che inseriva molti dei piatti tipici italiani tra i più amati del mondo. E, non è una scoperta. Tra questi, ovviamente, tortellini, lasagne e pasticcio. Solo per fare qualche esempio tra i più noti a livello globale. È gustosa e saporita ma questo tipo di pasta fa anche benissimo alla salute: la pasta fresca. Per una volta vediamo perché questa delizia della cucina italiana non è solo piacevole, ma anche salutare a tavola.

Le uova fanno la differenza

Dopo che la scienza alimentare ha smentito categoricamente che le uova alzino eccessivamente il colesterolo, ci siamo sentiti tutti meglio. È gustosa e saporita ma questo tipo di pasta fa anche benissimo alla salute, grazie proprio alle uova. È una delle principali differenze tra quella industriale e quella cha facciamo in casa. Se è vero, quindi che la pasta fatta in casa ha il colesterolo, però, rispetto a quella industriale ci dona vitamina A e D. Una meraviglia per la pelle, le ossa e il sistema muscolare.

La pasta fresca è una miniera di minerali

Sembra un gioco di parole dire che la pasta fresca è una miniera di minerali, ma è proprio così. Tra uova e farina, andiamo a consumare il selenio, la manganese e lo zinco. Senza considerare la vitamina B, con tutti i suoi nutrienti. Ecco allora che la pasta fresca, fatta dalle nostre meravigliose quote rosa fa bene a:

dare energia per buona parte della giornata, rilasciando il glucosio nel sangue con la giusta tempistica;

assicurare più sazietà rispetto alla pasta industriale, trattandosi di carboidrato complesso;

favorire buonumore e benessere mentale per la ricchezza di nutrienti che ci fanno produrre la serotonina;

favorire la regolarità intestinale se decidiamo di preparare o consumare pasta fresca integrale;

proteggere le cellule dall’invecchiamento, grazie alla ricchezza di selenio, principale diffusore degli antiossidanti.

Ricapitolando: siamo il paese della pasta e nessuno come noi la sa fare, allora approfittiamone e gustiamocela fatta in casa.

