Il limone è un alimento multiuso molto utile in ambito culinario. Lo si può utilizzare per condire le insalate, per dare più sapore al pesce o al pollo e per depurarci dalle scorie unendolo semplicemente all’acqua.

Ma questo agrume dalle incredibili proprietà ha ben altre funzioni oltre a quella prettamente alimentare. Difatti, possiamo usarlo anche per combattere i cattivi odori, specialmente in cucina, e per pulire a fondo il microonde e le superfici metalliche. Insomma, con un solo limone è possibile fare veramente miliardi di cose.

Ce n’è una però che forse non tutti conoscono e che riguarda la salute del nostro organismo. Il classico mix di acqua e limone di cui parlavamo prima non aiuta soltanto a depurarci, ma ha anche un altro strepitoso effetto.

È geniale quest’uso del limone che molti probabilmente ignorano

Gli esperti concordano nel ritenerlo un ottimo alleato per chi soffre di calcoli renali. I calcoli sono concentrazioni di sali minerali simili a pietre di piccole o medie dimensioni che si formano nei reni. La loro presenza può non destare alcun tipo di disturbo o fastidio, ma potrebbe anche verificarsi l’esatto contrario. A seconda delle dimensioni e del loro spostamento per le vie urinarie, i calcoli renali rischiano di risultare estremamente dolorosi e provocare delle coliche renali. Spesso causate da infezioni batteriche, le coliche si accompagnano talvolta a febbre, nausea e brividi.

È stato dimostrato che il limone aumenta il citrato presente nelle urine, cosa che evita la produzione delle “pietrine”. Inoltre, l’agrume è efficace soprattutto contro due tipi di calcoli, l’ossalato ed il fosfato di calcio, entrambi di natura calcica e probabilmente i più diffusi.

Cos’altro fare in presenza di questo doloro disturbo

A parte il limone, ciò che bisogna necessariamente fare quando si soffre di questo problema è bere molta acqua. Si consiglia di scegliere acque con pochi sali minerali in modo da evitare che il problema peggiori. Evitare i cibi molto salati e una dieta troppo ricca di proteine può aiutare inoltre a prevenire l’insorgere del disturbo.

Ricordiamo sempre che praticare attività fisica e fare attenzione alla propria dieta sono alla base del benessere di tutto il nostro organismo. E quindi è vero che è geniale quest’uso del limone che molti probabilmente ignorano, ma non dimentichiamo che la prevenzione si fa nella vita quotidiana.