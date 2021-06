L’odore di umido sui vestiti è quanto di più fastidioso possa esserci. In un precedente articolo (qui) gli esperti di Casa e Giardino hanno parlato di un motivo per cui i vestiti puzzano anche dopo averli lavati. Si tratta di un errore molto comune e che facciamo spesso senza rendercene conto. Quando un capo d’abbigliamento è ancora umido di sudore o di acqua non dovremmo mai metterlo nel cesto dei panni sporchi prima che sia asciutto. Difatti, quando lo “chiudiamo” ancora bagnato si impregna di umidità e rischiamo che il cattivo odore permanga anche dopo averlo lavato in lavatrice.

Stavolta invece ci concentreremo non tanto sul momento precedente al lavaggio, ma successivo e cioè quando il danno è fatto. Cosa possiamo fare se la nostra maglietta che bramiamo di indossare quel giorno puzza irrimediabilmente di umido? Scopriamolo subito.

È geniale questo trucco per rimuovere la puzza di umido dai vestiti in pochi secondi e con un solo oggetto

Poniamo il caso che dobbiamo andare al lavoro, siamo in ritardo, abbiamo a malapena dieci minuti e tutte le camice emanano un cattivo odore. La soluzione più rapida ed efficace è una soltanto e si trova già nel nostro bagno. Non ci resta che passare l’asciugacapelli (o fon) sulla nostra camicia preferita per qualche secondo. In questo modo, il getto d’aria, che può essere sia caldo che freddo, eliminerà gran parte dell’odore sgradevole e acre tipico dell’umidità.

Suggeriamo di passare l’asciugacapelli su tutto il capo d’abbigliamento, in modo da non lasciarne scoperto nemmeno un piccolo punto.

Cosa dobbiamo evitare assolutamente

In casi come questo, soprattutto se il tempo stringe e non sappiamo cosa fare, crediamo erroneamente che spruzzare del profumo sia la soluzione migliore. Niente di più sbagliato, dal momento che profumo e cattivo odore insieme danno un risultato a dir poco disgustoso. Potremmo anche pensare di spruzzare una fragranza leggera sulla maglia incriminata, ma eventualmente solo dopo aver passato il getto d’aria del fon. È geniale questo trucco per rimuovere la puzza di umido dai vestiti in pochi secondi e con un solo oggetto che tutti abbiamo in casa.