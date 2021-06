Preparare il caffè è un’arte che affonda le sue origini in tempi lontani, quando non esistevano né le capsule né le cialde. Ad oggi, restano poche le persone che continuano a usare la classica moka, forse per abitudine oppure perché ne apprezzano di più il sapore.

In un precedente articolo (link qui) abbiamo parlato dei vantaggi e degli svantaggi di capsule e moka per capire quale alternativa fosse la migliore. In realtà, la scelta dipende soltanto dai gusti personali, ma è innegabile che il classico caffè in polvere ci fa risparmiare rispetto alla sua controparte.

Questa volta, noi della Redazione ci rivolgeremo agli utilizzatori della caffettiera per risolvere un problema che affligge chiunque prepari il caffè. A chi non è capitato di farlo cadere distrattamente nel tentativo di riempire il filtro? Vediamo quale strategia potremmo adottare per evitare che ciò accada.

È geniale questo modo di preparare il caffè senza sporcare e disperderne nemmeno un chicco

Tutto ciò che dovremo fare è mettere il nostro caffè in polvere in un contenitore basso e relativamente largo, ben chiuso e conservato. Per questa tecnica sarebbe preferibile che il macinato fosse tenuto in frigo, così da essere più compatto.

Prendiamo il nostro contenitore, apriamolo e prendiamo anche il filtro della caffettiera. Immergiamolo letteralmente nel caffè macinato, facendo attenzione a non toccarlo con le mani perché sarebbe antigienico. Giriamo il filtro in senso orario e antiorario per qualche secondo ed estraiamolo. Ecco che si sarà riempito di caffè con estrema semplicità.

Abbiamo detto che sarebbe meglio che il caffè macinato fosse conservato in frigorifero perché così riuscirebbe meglio questa operazione, come si può intuire. Facile e veloce, risolverà un problema che annoia tutti coloro che usano ancora la moka. È geniale questo modo di preparare il caffè senza sporcare e disperderne nemmeno un chicco, perché non provare?