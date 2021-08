Abbiamo recentemente visto come la scienza ci consigli di non esagerare con l’assunzione di alcune bevande già pronte. Purtroppo, la nostra società moderna e piena di agi ci consegna quotidianamente una scelta veramente ampia di prodotti da consumare. Ma non tutti fanno bene, anzi alcuni se utilizzati in eccesso diventano dei veri e propri rischi per la salute. Ecco allora che utilizzando un po’ di fantasia, possiamo creare delle bevande semplici, economiche e molto salutari. È geniale come 1 semplice bicchiere d’acqua unito a questi frutti rinforzi cuore e cervello. Veloce, economico e particolarmente delicato, anche da offrire ai nostri ospiti.

Acque detox o rigeneranti

Qualcuno le chiama acque detox, qualcun altro, acque rigeneranti, altri ancora semplicemente acque aromatizzate. Sta di fatto che prendere una semplicissima brocca, riempirla d’acqua e mettere dentro della frutta fresca, magari con un po’ di limone o qualche spezia è una vera bomba di salute. Sono infatti tantissime le azioni benefiche che possiamo avere da una semplice acqua aromatizzata con la frutta:

combattere la sete in modo naturale;

mantenere il fisico idratato;

disintossicare fegato e reni:

eliminare grassi e tossine;

elevare anticorpi e difese immunitarie;

migliorare la circolazione del sangue.

Sono alla fine davvero tantissime le possibilità di creare delle acque di questo tipo, con la frutta e la verdura, ma anche con le piante aromatiche e le spezie. Anche e solo per sgonfiare la pancia e sentire senso di benessere. Ma entrando nello specifico di un’acqua detox che faccia benissimo al nostro cuore e al nostro cervello, ecco quella che fa per noi.

Prendiamo alcuni frutti di bosco e lasciamoli in infusione nella nostra brocca d’acqua per un paio d’ore. La ricchezza di vitamine e antiossidanti contenuti nei vari lamponi, mirtilli, ribes e more saranno un vero tocca sana per cuore e cervello. Sappiamo infatti molto bene quanto la scienza medica riconosca ai frutti di bosco l’enorme potenziale di mantenerci giovani, prevenendo le malattie cardiache e cerebrali.

