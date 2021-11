Nel Mondo esistono tante varietà e specie diverse di piante, alcune delle quali ben si adattano ai nostri appartamenti. Fra queste ve n’è una la cui bellezza colpisce a prima vista. È una pianta d’appartamento certamente non di grandi dimensioni. Tuttavia, è forse una delle piante ornamentali più attraenti al Mondo sicuramente adatta per valorizzare casa.

Le piante d’appartamento

È bello avere delle piante nel proprio appartamento, che ci portano a pensare ai boschi e alla natura. Creano un’atmosfera rilassante e anche un tocco colorato, che spesso valorizza angoli spenti delle nostre case.

Oltre a ciò, le piante hanno delle funzioni molto importanti nel nostro appartamento. Ce ne sono alcune che possono assorbire l’umidità in eccesso e prevenire così la formazione delle muffe.

Ce ne sono altre che addirittura possono produrre del calore anche nei mesi più freddi dell’anno.

Tra le piante d’appartamento, ne possiamo trovare qualcuna che ha la funzione speciale di purificare l’aria da qualche agente tossico e volatile.

Fra le piante più belle che possiamo trovare nei nostri appartamenti ci sono le Pilea. Il nome è corto, esattamente come l’altezza della pianta, che in genere non supera i 30 cm. Tuttavia le foglie sono di un colore ornamentale notevole, crescendo come un cespuglio ordinato. Si caratterizzano per dei giochi geometrici di bianco argenteo sul fogliame verde, che suscitano molta ammirazione.

Sono, come tante altre piante d’appartamento, di origine tropicale, con la caratteristica di essere perenni e sempreverdi. Non raggiungendo grandi altezze, possono essere collocate in vaso anche alla base di piante più alte, oppure sopra qualche mobiletto. Ne esistono tre varietà abbastanza diffuse.

Tre piccole bomboniere

La Pilea cadierei è una pianta cespugliosa di circa 30 cm d’altezza, fitta e ramificata tanto da creare un fogliame compatto e ordinato, che non lascia spazi. Le sue foglie hanno un aspetto quasi trapuntato con inserti argentei, molto caratteristici.

Abbiamo poi la Pilea spruceana, che si differenzia dalla precedente per il colore verde delle foglie, non più brillante e smeraldo, ma bronzeo. Le foglie sono anche un po’ carnose e i piccoli fiori di colore rosa. Della Pilea spruceana, vi è la cultivar Norfolk, con grosse foglie rotonde, che all’ombra acquistano delle sfumature bluastre.

Infine la Pilea microfilla, che possiede piccole foglie dal colore verde chiaro. Questa ha una caratteristica molto particolare, per cui viene chiamata “pianta fuoco d’artificio”. Quando è il periodo dei fiori, questi si riuniscono come a formare piccole pannocchie. In quel momento quasi scoppiano, facendo fuoriuscire il polline con piccole nuvolette.

Delle piante tanto belle, nate solamente per sorprenderci e farsi ammirare.