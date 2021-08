È formidabile come sorprendenti app aiutano chi ha queste particolari difficoltà

Smartphone, App e più in generale la tecnologia entra prepotentemente nel quotidiano di tutti. Possiamo ampliare il panorama delle funzioni di questi dispositivi semplicemente connettendoci e esprimendo i nostri bisogni.

Quando questo è declinato al mondo della disabilità, possiamo dire di essere sicuramente fieri di questi passi da gigante compiuti dalla tecnologia.

Anche le persone affette da un qualche tipo di disabilità possono attingere a piene mani dal vasto universo delle App e scaricare tutte le funzionalità più utili per il loro vivere quotidiano. Vediamone alcune, le principali e le più pratiche.

App per non vedenti

Walky Talky: è un’applicazione connessa con Google Maps e consente di effettuare gli spostamenti verso la destinazione desiderata pronunciando il suo nome. Oltre al percorso sono segnalati i nomi e gli indirizzi dei luoghi adiacenti oltre che a tutti gli incroci; Light Detector: utilissima applicazione che avverte di tutti i segnali luminosi lasciati accesi. I non vedenti potranno sapere se hanno lasciato le luci accese in casa o le tapparelle alzate e così via; Audio Labels: scaricandola sarà possibile leggere tutti i codici a barre dei prodotti o il loro QR code. Si potrà sentire la descrizione dettagliata dell’oggetto.

App per non udenti

Pedius: si può telefonare verso telefoni cellulari e fissi semplicemente scrivendo un messaggio che sarà tradotto in un vocale e ascoltato dal destinatario; Movie Reading: anche andare al cinema è possibile con questo strumento che in tempo reale scrive i sottotitoli del film proiettato in sala; Taxi Sordi: si può inviare una richiesta di taxi senza dover telefonare e si riceve la risposta con disponibilità e tempi di attesa.

App per muti

Virginia: utile anche per chi è ricoverato e momentaneamente non riesce a parlare o per chi non conosce la nostra lingua. È sufficiente selezionare un’icona che esprimerà stati d’animo o bisogni e necessità che saranno tradotti in un vocale; Io Parlo: si può comunicare in due modi diversi. Si può scrivere una frase che poi sarà letta in automatico oppure si potranno selezionare disegni e icone che il sintetizzatore vocale tradurrà in parole.

È formidabile come sorprendenti app aiutano chi ha queste particolari difficoltà: chi non vede non sente e non riesce a parlare e si trova spesso a disagio o in necessità.

