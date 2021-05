È molto interessante notare come per tantissimi dei problemi che possiamo trovarci ad affrontare in casa, non esistano soluzioni migliori di quelle che già sono sotto i nostri occhi. Ci riferiamo a tutte le situazioni in cui, per risolvere una determinata situazione, il segreto è quello di affidarsi a ingredienti e prodotti che abbiamo già. E che magari utilizziamo con tutti altri scopi. Ma vediamo un esempio per capire meglio. Infatti è fantastico scoprire il motivo che porta moltissimi a mettere ogni settimana due chicchi di caffè nello zucchero.

Sul più bello

Sarà capitato a tutti di prepararsi un meritato caffè o un’ottima tisana e, andando ad aprire la zuccheriera, ritrovarsi davanti una massa compatta e strapiena di grumi. Ovviamente si tratta di una situazione alquanto frustrante, che si cerca in tutti i modi di evitare. Anche perché vuol dire ogni volta lottare con il cucchiaino per cercare di ricavare quei due cucchiaini di zucchero che ci servono. Tutto questo accade per un motivo ben preciso che, come avremo capito, è risolvibile in un modo facile e inaspettato. Ed in effetti è fantastico scoprire il motivo che porta moltissimi a mettere ogni settimana due chicchi di caffè nello zucchero.

Addio umidità

Effettivamente sembra che il caffè abbia un ruolo importante in questo caso, ed il motivo sembra essere legato al fatto che questo ingrediente riesca ad assorbire l’umidità presente nella zuccheriera. Infatti la ragione per cui lo zucchero si compatta e presenta grumi è ovviamente da ascrivere a questa componente. Che ovviamente in un ambiente come quello del barattolo dello zucchero, ma anche di sale, presenta livelli altissimi.

Quindi, per bilanciare questi livelli e far tornare l’equilibrio necessario, in tanti hanno imparato ad inserire una volta a settimana due o tre chicchi di caffè nella zuccheriera. Notando già dopo pochi giorni dei miglioramenti sia riguardo la compattezza che, ovviamente, la formazione di grumi. Non ci resta dunque che provare e scoprire l’efficacia di questo affascinante rimedio.