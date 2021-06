Se si pensava di conoscere tutti gli oli per capelli questo sicuramente sfugge. Ed è fantastico il risultato che si ottiene se si usa questo incredibile olio sui capelli dopo aver fatto la doccia.

Siamo abituati a comprare l’olio di argan, di ricino e tanti altri. Oggi invece spiegheremo le fantastiche proprietà di un altro olio che viene da molto lontano.

L’olio di cui parleremo oggi è quello di cartamo. Questa pianta simile allo zafferano si usa tantissimo nella cosmesi sia per i capelli sia per quanto riguarda la pelle. Questo olio si crea con i semi della pianta Carthamus tinctoriu ed è ricco di omega 9, 6 e vitamina K. Gli antichi Egizi lo usavano come colorante giallo per adornare le tombe dei faraoni mentre oggi si usa come colorante per alimenti.

L’olio di cartamo può essere usato sia all’interno di maschere o shampoo oppure per un’azione molto intensa si può usare anche puro. Quest’olio è famoso perché rende i capelli molto morbidi e ripara le fibre secche. Esistono diversi tipi di maschere che lo contengono e che si possono usare sia prima della doccia sia dopo.

Inoltre, nutre in profondità, idrata, si prende cura della cute e dei capelli preservando l’elasticità con le sue proprietà antiossidanti e fotoprotettive. Spesso lo si consiglia a chi sta perdendo i capelli per rafforzare la cute e anche in caso di dermatiti.

Quindi se si desiderano capelli forti, luminosi e morbidi bisogna iniziare ad usare l’olio di cartamo. Ricordiamo che lo si può trovare all’interno di prodotti come maschere o shampoo, ma anche puro per un’azione molto forte.

