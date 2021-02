In una fase economica così delicata come quella che il nostro Paese sta affrontando e affronterà nei prossimi mesi, risulta estremamente importante sapere come risparmiare. È necessario, inoltre, comprendere come il vero risparmio non si basi su grandi privazioni, bensì su piccole azioni quotidiane. Solamente cambiando le nostre abitudini quindi, e imparando metodi alternativi che ci esentino dall’acquistare mille prodotti diversi, noteremo un vero cambiamento.

Centinaia di euro al mese

Basti pensare infatti a quanti soldi, ogni mese, spendiamo per la pulizia di casa. Prodotti per sgrassare, smacchiare, rimuovere polvere, e chi più ne ha più ne metta. Ma cosa succederebbe se, per tutti questi problemi, potessimo utilizzare elementi già presenti in casa? Il risparmio sarebbe bello cospicuo, anche di centinaia di euro al mese. Ebbene, tutto ciò è possibile. A questo proposito, oggi vogliamo svelare una soluzione estremamente efficace per pulire il piano cottura, ma che si rivela del tutto gratuita, dato che si basa appunto su un alimento riciclato. Infatti è fantastico come questo ingrediente elimini del tutto incrostazioni e calcare dai fornelli.

La farina di mais

Questo metodo si rivela estremamente vantaggioso dal momento che andremo si a utilizzare un ingrediente acquistato al supermercato, ma per uno scopo totalmente differente. In questo caso ovviamente, dato che parliamo della farina di mais, è di natura alimentare. Eppure, semplicemente servendoci di qualche cucchiaio di questo alimento, riusciremo a risolvere un problema legato alla pulizia, risparmiando così in vari prodotti. Andiamo dunque a vedere come fare. Infatti è fantastico come questo ingrediente elimini del tutto incrostazioni e calcare dai fornelli. Effettivamente in pochi sono a conoscenza del fatto che la farina, in particolare quella contenente chicchi di mais, presenta delle ottime proprietà sgrassanti.

Difatti quest’ultima riesce a raggiungere anche i più piccoli residui di sporcizia, riuscendoli così a trattenere e a permetterci, in questo modo, di rimuoverli. Dovremmo quindi semplicemente unire qualche cucchiaio di farina di mais ad un po’ d’acqua, e andare a mescolare il tutto per bene. Dopodiché, con una spugna o un panno umido, applichiamo il composto su tutto il piano cottura, strofinando nelle parti maggiormente incrostate. Lasciamo riposare per qualche minuto di modo che faccia effetto, per poi sciacquare la spugna con acqua fredda e utilizzarla per rimuovere il composto. Fatto ciò, con nostra sorpresa, vedremo i nostri fornelli splendenti e lucenti.