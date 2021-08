Quello che mangiamo a tavola incide fortemente sulla nostra salute e la condiziona in positivo o negativo. Alcuni alimenti sono inestimabili fonti nutritive e per questo non possono mancare nella nostra dieta quotidiana. I formaggi, nello specifico, sono importanti per fare scorta di nutrienti essenziali per stare bene col proprio fisico. Probabilmente, tutti sappiamo come un buon boccone di Groviera, Fontina o Emmental apportano ottime dosi di calcio e proteine. Ciò che potrebbe stupirci è sapere che un prodotto che avremo certamente visto o acquistato al supermercato è anche ricco di zinco. Vediamo allora perché questo minerale è così importante e il formaggio che dovremmo mangiare per acquisirlo.

Il minerale indispensabile per la nostra crescita

Lo zinco è un elemento indispensabile per diverse ragioni e le tante funzioni che ricopre per il nostro benessere. Secondo quanto rivelano gli esperti, lo zinco influisce direttamente sulla crescita del corpo. Per questo è importante che non manchi nei primi anni di vita fino all’adolescenza. Inoltre, gioca un ruolo chiave nel metabolismo di proteine, lipidi e carboidrati e permette il buon funzionamento ormonale.

Le direttive europee consigliano un apporto quotidiano di questo minerale pari a circa 15mg. Una dieta corretta a base di zinco prevede l’assunzione di alimenti come pesce, uova, cereali e ostriche. Oltre a questi anche i derivati del latte fanno la loro parte e ne sono più o meno ricchi. Il formaggio che andremo ad analizzare oggi è poi particolarmente colmo di questo importantissimo elemento. Ecco di quale si tratta.

È famosissimo ma molti ignorano che questo formaggio italiano è fonte di zinco

Non solo è buono e sano, ma è anche un vanto italiano. È tra gli alimenti in assoluto con la più alta concentrazione di calcio, ma non solo. Parliamo del Grana Padano. Infatti, è famosissimo ma molti ignorano che questo formaggio italiano è fonte di zinco.

Il contenuto non indifferente di zinco ne nel Grana Padano ci dovrebbe permettere di acquisire circa il 60% della quantità giornaliera raccomandata con soli 50 gr di prodotto. Ci riferiamo ovviamente alla versione DOP, ben segnalata sull’apposita etichetta.

L’accostamento perfetto

Infine, ecco qualche utile consiglio culinario per assaporare al meglio il Grana Padano DOP. Molto dipende dal momento in cui lo vogliamo gustare. Per esempio, per un aperitivo coi fiocchi la scelta migliore è quella di accostargli una buona bottiglia di spumante secco o champagne. In caso volessimo sistemarci il palato dopo un lauto pranzo consigliamo invece un rosso intenso e corposo, come un Barolo o un Sagrantino. In ogni caso, si lascia al pubblico il giudizio finale.