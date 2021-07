In più di un anno di restrizioni ed emergenza sanitaria, il tempo passato in casa si è moltiplicato. Questa situazione ha rappresentato, per molti, un’occasione per scoprire e testare nuove pratiche legate al vivere la casa. Così se qualcuno si è dedicato, ad esempio, al restyling dell’arredamento, qualcun altro ha testato nuovi modi per rendere gli ambienti più sani e accoglienti. Come? Con una pratica antica quanto insolita, le cui origini affondano nelle comunità degli Indiani d’America.

È fai da te questo rimedio naturale molto antico che allontana tensioni e cattivi pensieri

Stiamo parlando di mazzetti composti da erbe, fiori e piccoli rami essiccati che si bruciano per rilasciare nell’ambiente degli aromi benefici. Conosciuto come smudging, questo antico rituale era già diffuso tra i nativi americani, grandi esperti di erbe curative. Oggi gli smudge stick sono molto utilizzati per purificare gli ambienti, recuperare l’equilibrio e l’armonia perduti, liberandosi dalle tensioni fisiche e mentali accumulate.

Bastano semplici erbe aromatiche che la natura ci offre

Pur essendo disponibili in commercio, il nostro consiglio è di preparare lo smudge stick in casa.

Farlo è molto semplice, perché basta reperire piante aromatiche molto diffuse, che crescono anche in modo autoctono. Basterà tagliare l’erba aromatica prescelta in rametti di circa 20 cm, facendo attenzione a scegliere quelli carichi di foglie, così da ottenere un piccolo mazzetto. Il mazzetto dovrà essere legato con una corda sottile di cotone: partendo dal basso, si dovrà avvolgere a spirale fino alla fine. Raggiunta la sommità si dovrà poi fare un secondo giro, questa volta dall’alto verso il basso. Prima di essere usato, il mazzetto dovrà essere essiccato per almeno 15 giorni in un luogo buio e asciutto. Una volta secco, lo smudge stick dovrà essere acceso come fosse un bastoncino di incenso. Dopo aver avviato la fiamma, si dovrà soffiare sopra, in modo da lasciare il mazzetto acceso, fino a che non si esaurisce da solo.

Smudge stick di lavanda, melissa e cedro: è fai da te questo rimedio naturale molto antico che allontana tensioni e cattivi pensieri

Gli smudge stick possono essere preparati con una sola pianta o più piante contemporaneamente, purché i benefici siano simili. Il cedro, la lavanda e la melissa, ad esempio, hanno un effetto rilassante, calmante, abbassano i livelli di ansia e favoriscono un sonno riposante. Basterà preparare uno smudge stick anche con una sola di queste piante aromatiche, accenderlo e diffondere il suo profumo in ogni angolo della casa.

