Il nuovo anno è appena iniziato e durante le feste abbiamo preparato e gustato piatti golosissimi. Ciononostante, le festività non sono ancora finite e ci attende ancora l’Epifania.

Come sappiamo, da Nord a Sud piatti classici come lasagne e cannelloni non mancano mai sulle tavole delle feste. A questo proposito, altro che pasta al forno, sono queste le lasagne golosissime e veloci che stanno già spopolando ovunque.

Tuttavia, è facilissimo preparare queste patate sfiziose ed invitanti che conquisteranno gli ospiti all’Epifania al posto delle solite lasagne o cannelloni.

Le patate sono un ortaggio estremamente versatile che ci permette di preparare piatti incredibilmente ricchi e gustosi.

Ad esempio, abbiamo svelato che bastano solo 5 ingredienti per queste squisite e golosissime patate al forno ripiene che stanno davvero spopolando ovunque.

Oggi invece vogliamo svelare una ricetta che siamo certi piacerà sia ai grandi che ai piccini. Si tratta di un piatto unico incredibilmente stuzzicante e veloce da preparare.

Se vogliamo saperne di più, consigliamo di continuare a leggere questa ricetta.

Ingredienti

4 patate medie;

120 ml di latte;

70 g di farina 00;

60 g di formaggio grattugiato;

2 uova;

200 g di mozzarella;

150 g di speck;

8 g di lievito per preparazioni salate;

un rametto di rosmarino;

un pizzico di noce moscata;

pangrattato q.b.;

sale q.b.;

pepe q.b.

Iniziamo mettendo in una ciotola capiente il latte, le uova, il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e la noce moscata. Laviamo il rosmarino, tritiamolo finemente ed uniamolo al composto. Amalgamiamo gli ingredienti usando una frusta e aggiungendo anche la farina e il lievito. Quando il composto sarà senza grumi ed omogeneo, lasciamolo riposare.

Occupiamoci delle patate, sbucciandole e tagliandole finemente usando una mandolina. Trasferiamole nel composto precedentemente preparato e mescoliamo delicatamente. Tagliamo a pezzetti lo speck e la mozzarella unendo anche questi ai restanti ingredienti.

Nel frattempo, preriscaldiamo il forno a 200 gradi. Rivestiamo una teglia con carta da forno oppure oleiamola e spolverizziamola con il pangrattato. Versiamo il composto nella teglia e livelliamolo usando una spatola oppure una forchetta.

Lasciamo cuocere la nostra pietanza per circa 45 minuti. Quando la superficie diventerà croccante e dorata, le patate saranno cotte e potremo sfornare la teglia.

Consigli

Questo piatto può essere servito come un goloso antipasto oppure può sostituire un piatto di pasta. Se vogliamo stupire i nostri commensali e non essere mai banali, questa golosa ricetta fa proprio al caso nostro. Se cerchiamo un’idea alternativa a questo piatto, ecco come realizzare dei deliziosi toast di patate farciti al forno.