Probabilmente la stanza della casa più impegnativa da pulire è il bagno. Nessuno ama mettersi alle prese con lavandini, docce, vasche da bagno e gabinetti, soprattutto se dal water si sprigionano odori poco piacevoli. In commercio si trovano molti prodotti per ovviare a questo problema, tra cui le famose pastiglie deodoranti per il water.

Ma forse non tutti sanno che non è necessario acquistare questo prodotto già fatto: possiamo crearlo facilmente anche in casa e con ingredienti che abbiamo tutti in dispensa, per risultati eccezionali e senza spendere una fortuna. È facile produrre a casa le pastiglie deodoranti per il water. Ecco come.

Ingredienti

a) una tazza di bicarbonato

b) succo di mezzo limone

c) una tazzina d’acqua

d) qualche goccia del nostro olio essenziale preferito

Preparazione

È facile produrre a casa le pastiglie deodoranti per il water. Ecco come. In una ciotola capiente, versiamo una tazza di bicarbonato e cerchiamo di eliminare i grumi con una forchetta. Aggiungiamo poco per volta e continuando a mescolare il succo di mezzo limone. Aggiungiamo anche dell’acqua, fino a quando la consistenza che otterremo sarà quella di una pasta densa e non troppo liquida. Ora aggiungiamo qualche goccia del nostro olio essenziale preferito. Particolarmente adatti sono quelli molto profumati, come l’olio essenziale di menta, di lavanda o di tea tree. Preparato l’impasto, non ci rimane che fare le forme.

Dare forma alle pastiglie

Possiamo utilizzare degli stampi da cucina per creare le nostre pastiglie, oppure formare delle palline con le mani. L’importante è lasciare asciugare le pastiglie per diverse ore, in modo che rimangano solide e compatte.

Ma come utilizzarle una volta asciutte? Facilissimo: gettiamo una pastiglia nel water, e attendiamo un paio di minuti in modo che cominci a sciogliersi, poi tiriamo l’acqua. Avremo delle tubature pulite e profumate.

Ecco anche il metodo più semplice e geniale per rimuovere le incrostazioni ostinate dal wc.