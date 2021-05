Ogni volta che puliamo gli asparagi, tendiamo ad eliminare e buttare nella spazzatura le parti finali, quelle più legnose.

Forse non lo sappiamo, ma in questo modo stiamo buttando via tantissimi soldi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Esistono mille modi diversi per riutilizzare ogni parte delle verdure, anche quelle più dure. La nostra filosofia è “non si butta via niente”. Ecco perché, in questo articolo, vogliamo parlare di un modo ingegnoso e poco conosciuto per riutilizzare le parti legnose di quest’incredibile verdura.

Infatti è un’enorme sciocchezza buttare le parti dure degli asparagi perché possono essere riutilizzate con quest’idea geniale e anti spreco. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Un alimento dalle mille proprietà

Gli asparagi sono molto preziosi nella nostra dieta. Oltre ad essere diuretici, sono molto ricchi di fibre. Per questo, aiutano e rendono più facile il transito intestinale.

Inoltre sono ricchi di sali minerali, tra cui il potassio, e molte vitamine. Ecco perché dovremmo consumare regolarmente gli asparagi nella nostra dieta alimentare, preferibilmente quando sono di stagione.

Arriviamo, dunque, all’idea geniale per riutilizzare le parti legnose degli asparagi.

In pochi ci pensano

L’unica idea che tutti considerano quando si parla di scarti di verdure è bollirle per il classico brodo per risotti. La realtà è che esiste un modo molto più sfizioso di riutilizzare questi “scarti”.

Stiamo parlando di creare una polvere di asparagi, simile a una spezia. Questo sarà l’ingrediente magico per insaporire i nostri piatti.

Decoriamo vellutate, risotti, ma anche secondi di carne o di pesce e questi piatti prenderanno subito una nota saporita e croccante grazie a questo tocco in più.

Basterà far bollire i gambi di asparagi, con un po’ d’aglio e un pizzico di sale. Quando saranno morbidi, scoliamoli, asciughiamoli con uno strofinaccio e tagliamoli in pezzi piccoli.

A questo punto andranno messi in forno per circa tre ore alla temperatura di 80°. Quando saranno ben essiccati, tiriamoli fuori, e mettiamoli nel frullatore, aggiungendo del sale. Frulliamo finché non avremo ottenuto una vera e propria polvere di asparagi.

Il sale potrà essere aggiunto a nostro piacimento, ma meglio non esagerare! Versiamo il tutto in un vasetto e la nostra spezia magica è pronta! Ecco perché è un’enorme sciocchezza buttare le parti dure degli asparagi perché possono essere riutilizzate con quest’idea geniale e anti spreco.

Approfondimento

Chi butta l’acqua di cottura degli asparagi è un pazzo perché non sa che vale oro per questa sua importantissima funzione