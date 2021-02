Solitamente quando acquistiamo un vestito cerchiamo in tutti i modi di farlo durare al lungo. Portandolo infatti per diverse ore al giorno all’aperto, dunque anche sotto la pioggia, con il tempo per forza di cose andrà a rovinarsi. Sta a noi quindi cercare di rallentare il più possibile questo decorso, prendendo delle precauzioni e al contempo conoscendo delle soluzioni che possano risolvere i possibili problemi. A tal proposito, tra poco ne sveleremo una molto interessante in grado di rimediare ad un inconveniente alquanto comune. Infatti è eccezionale la ragione per cui bisognerebbe versare una goccia d’olio sui jeans.

Il fenomeno jeans

Neanche a dirlo, da quando sono arrivati sul mercato gli abiti di jeans hanno spopolato ovunque. Ancora oggi, dopo moltissimi anni dal loro debutto, i pantaloni, le camicie e le giacche di jeans le troviamo ovunque, indossate da milioni di persone. Come ben sappiamo, tutti questi modelli prevedono la chiusura lampo, che sfrutta il meccanismo dato dalla cerniera e dalla zip. Proprio quest’ultima, tra tutte, è la parte degli abiti jeans che solitamente tende a rovinarsi e a smettere di funzionare. In questo caso, potrebbe tornare utile questo metodo che andremo a spiegare. Infatti è eccezionale la ragione per cui bisognerebbe versare una goccia d’olio sui jeans.

Olio d’oliva e cotone

Tutte le lampo necessitano di una manutenzione, altrimenti con il tempo a causa di ruggine e altre componenti finiranno con l’incepparsi. Ovviamente una cerniera che non funziona risulta un problema importante, soprattutto se si tratta del pantalone che stiamo indossando. Proprio per questo è necessario intervenire in fretta, con i mezzi che abbiamo a disposizione in quel momento. Ecco perché questa soluzione si rivela ottima, in quanto richiede ingredienti quasi sicuramente presenti in casa e nei luoghi pubblici.

Tutto quello di cui avremo bisogno infatti è rappresentato da un batuffolo di cotone e un po’ di olio d’oliva. Bagniamo il cotone con l’olio e passiamolo sulla cerniera dei jeans, andando dunque a lubrificare il meccanismo di chiusura. Dopodiché, mandiamo avanti e indietro la zip per diverse volte, fino a che non noteremo una maggior facilità di movimento. In questo modo, nel giro di pochi minuti, il meccanismo tornerà a funzionare e potremo dichiarare il problema risolto, mettendo fine all’imbarazzo.